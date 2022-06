Rita en Elie van Huis Pettens openen twee huizen verder klein krantenwinkeltje: “Minder plaats, meer tijd voor de klant”

Na meer dan 61 jaar sloot Huis Pettens de deuren, maar Rita (64) en Elie (54) Merckx denken voorlopig nog altijd niet aan stoppen: twee huizen verder in de De Smet de Naeyerlaan opende ze woensdag hun dagbladhandel JEM’s.

“Het was mijn mama Martha, in Blankenberge beter bekend als ‘madam Pettens’, die hier op 10 maart ’61 een winkel opende met algemene voedingswaren, groenten en fruit. In ’83 heb ik de winkel overgenomen, mama is nog tot haar tweeëntachtigste blijven meehelpen in de zaak. Iederéén in Blankenberge kende mama, en iedereen wist Huis Pettens zijn. De winkel was altijd open van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat”, vertelt dochter Rita.

Ze was samen met haar broer eigenaar van het pand, dat nu verkocht is. “Karel ging op 1 juni met pensioen, en ik ben er zelf ook 64. Maar voor mijn man is het nog een beetje te vroeg, en ik vind het zelf ook nog altijd leuk om onder de mensen te komen. Toen de slotenmaker hier onlangs dus stopte, kwam dat als geroepen: deze winkel is een pak kleiner, waardoor mijn man en ik het voortaan wat rustiger aan kunnen doen. Er zal meer tijd zijn voor een babbeltje”, aldus Rita, die vooral ’s morgens in de winkel zal staan.

“We doen ook nog altijd onze krantenronde, en dit blijft een DPD-afhaalpunt”, klinkt het. De verhuis was voor Rita een emotionele gebeurtenis. “Mama is een goeie twee jaar geleden gestorven, door corona hebben we amper afscheid van haar kunnen nemen. Het was dus met gemengde gevoelens dat we hiernaast de deur dichttrokken: dat was echt mama haar winkel, waar we doorheen de jaren vele generaties hebben zien passeren.” De naam JEM’s verwijst naar de namen van haar man en dochter. “Jill en Elie Merckx: JEM’s”, knipoogt Rita.