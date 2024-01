Ring Shopping verwelkomt Vero Moda, Only en Only & Sons

Ring Kortrijk blijft in de lift zitten, zoveel is zeker. Sinds half december kwamen er drie nieuwe winkels bij, alle drie kledingwinkels: Vero Moda, Only en Only & Sons. In februari 2024 komt Bon’Ap ook naar Ring Shopping Kortrijk.

Vero Moda

Jennifer, Nora en shopmanager Maité runnen Vero Moda, een boetiek voor jassen, broeken, truien, blouses, jurken, vesten, schoenen en accessoires. “Het is een internationaal modemerk dat al meer dan 30 jaar dames kleedt voor allerlei gelegenheden, met een scala aan items. We hebben bijvoorbeeld ook een grote keuze aan modieuze zwangerschapskledij en kledij vanaf 6 tot 14 jaar voor meisjes”, zegt shopmanager Maité. “Het was vroeger enkel een webshop maar het ook uitgegroeid tot fysieke winkels. We hebben ook een winkel in K in Kortrijk. Hier is het wel iets ruimer.”

Only

Jana, Katinka en shopmanager Jill Vanhee runnen sinds half december Only © Kurt De Schuytener

Jana, Katinka en shopmanager Jill Vanhee runnen sinds half december Only, een boetiek voor jurken, broeken, truien, jeans, blazers, denim, schoenen en meer. “We zijn al 25 jaar bekend voor onze denim en andere kwaliteitsvolle artikels voor vrouwen, mannen en kinderen”, zegt shopmanager Jill. “We zitten in Ring Kortrijk sinds 2018. We zaten vroeger op de hoek waar nu onze broer/zus Only & Sons huist. Het pluspunt is dat we hier ruimer zitten met de winkel zelf en achteraan een grote mooi aangeklede pasruimte hebben. De klanten willen graag wat privacy.”

Only & sons

Shopmanager Lien Verschaeve, Chrysouthe en Marion runnen Only & Sons. © Kurt De Schuytener

Shopmanager Lien Verschaeve, Chrysouthe en Marion runnen Only & Sons, een boetiek voor mannen en jongens die van denim houden. Ze vinden er broeken, jeans, jassen en shirts. Het merk bestaat sinds 2013. “In de collecties van ons merk draait alles om betaalbare fast fashion van hoge kwaliteit met een herkenbare stijl die diepgeworteld is in de wereld van denim. Ik wil graag alle mannen kleden”, aldus Lien. “Het pand valt goed mee wat de locatie betreft, op een hoek met een grote ruimte, twee etalages en net naast de ingang van Poort 4.”