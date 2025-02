Ring Kortrijk klaar voor 2025

Shoppingcenter Ring Kortrijk blikt terug op een succesvol 2024 en kijkt met volle energie vooruit naar een nog stralender 2025. In 2024 bezochten 3.850.000 mensen Ring Kortrijk, een stijging van 6 procent ten opzichte van 2023. Liefst 99 procent van de winkelruimtes is verhuurd.

2024 was een topjaar voor Ring Kortrijk. Met 99 procent verhuurde winkelruimtes en een aanzienlijke stijging in bezoekersaantallen blijft het shoppingcenter de topper in de regio. “Er kwamen acht nieuwe vaste winkels bij. The Point, ons informatie- en dienstenpunt, zag een stijging van 43 procent in bezoekers dankzij services zoals het pakketpunt, Bpost-punt, droogkuis en de Ring Kortrijk Gift Card. Ook onze pop-ups deden het goed: twaalf verschillende pop-ups vonden in 2024 een thuis in Ring Kortrijk. Voor jonge ondernemers biedt dit een unieke kans om hun concept te testen bij een breed publiek”, duidt manager Charlotte Tahon. De nieuwe vaste winkels zijn Bon’Ap, Fox & Co, IJsboerke, Dampshop, Histoire d’Or, Courir, PULPE en CKS. Boekenvoordeel en Panos vernieuwden hun winkels.

Vernieuwingen

In 2025 wordt Ring Kortrijk nog aantrekkelijker. “Zo worden zonnepanelen geïnstalleerd, een belangrijke stap richting een duurzamere toekomst. De parking krijgt een upgrade om het verkeer vlotter te laten verlopen. Daarnaast onderzoeken we de mogelijkheid om het Event Plein buiten permanent in te richten als een Play & Relax-zone voor kinderen, zodat die ook kunnen genieten. Er komen ook meer evenementen”, aldus Charlotte. “Tot slot breiden we ons aanbod uit met nieuwe winkels en pop-ups, zodat bezoekers telkens opnieuw verrast worden en Ring Kortrijk dé plek blijft om te winkelen, ontdekken en genieten.”

“Op zaterdag 1 februari vond bijvoorbeeld de Vlajo Verkoopdag plaats, waar jong ondernemend talent uit West-Vlaanderen hun (zelfgemaakte) producten presenteerden. Met 35 standen is dit dé gelegenheid om creativiteit en ondernemerschap te steunen en te ontdekken. We organiseren dit event al vele jaren met Vlajo West-Vlaanderen.” Twee populaire pop-ups besloten hun verblijf in Ring Kortrijk te verlengen: Sofa Home blijft tot midden februari. CDKN Cadeauken blijft tot eind februari. (Peter Van Herzeele)