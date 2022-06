Ria Casier neemt na 33 jaar afscheid van AD Delhaize in Ingelmunster

Op donderdagavond 30 juni nam Ria Casier uit de Burgemeesterstraat in Oekene afscheid van haar werkgever AD Delhaize in de Bruggestraat in Ingelmunster, waar ze 33 jaar op de loonlijst stond.

In 1975 begon Ria (61) eerst als jobstudent en daarna met een leercontract te werken in het winkeltje Centra in de Baronstraat in Emelgem. Vanaf 1981 werkte ze zes jaar in Inter Discount in Izegem. Daarna verhuisde ze naar het filiaal in Lichtervelde. In 1989 begon ze te werken in de AD Delhaize in de Schoolstraat. In 2009 verhuisden ze naar een nieuwbouw in Ingelmunster Shopping in de Bruggestraat.

Mondiger klanten

Ria werkte fulltime, maar kon haar 36 uur spreiden over vier werkdagen, waardoor ze toch nog één dag per week thuis was. “Ik begon aan de kassa en dat doe ik nog altijd. Daarnaast ben ik ook de verantwoordelijke van de afdeling parfum. Ik keek ernaar uit om met pensioen te gaan. Nu het echter nadert, zie ik het minder zitten, want ik ga m’n collega’s hard missen. Toen mijn zoon en dochter jong waren, werkte ik deeltijds. Sinds 2000 werk ik fulltime. Om de veertien dagen hebben we hetzelfde werkschema. Na een tijdje ben je die uren gewoon”, weet Ria. “De mensen zijn nu wel mondiger geworden. Sommige mensen hebben weinig respect voor het personeel, maar over het algemeen valt dat wel mee.”

‘Moedertje’ van collega’s

De echtgenote van Hans Callewaert komt meestal met de elektrische fiets naar haar werk. “Dat is ongeveer 30 minuten rijden. Ik doe dat graag, met de haren in de wind”, lacht Ria, die ook al twee keren oma is.

Op donderdagavond 30 juni – haar laatste werkdag – trakteert de zaakvoerder Ria en het personeel in ‘t Schroefke in Kachtem. Tussenin volgen er nog talrijke verrassingen van de collega’s, die haar zullen missen want Ria was hun moedertje. Ria vreest niet dat ze zich zal vervelen na haar pensioen. “Mijn man is al sinds mei 2021 met pensioen. We gaan samen voor twee maanden naar ons verblijf in Mariakerke. Even niets doen. En vanaf september kom ik een dag per week terug als flexi-jobber naar AD Delhaize. Ik kom dan een beetje helpen waar nodig.”