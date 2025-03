Retailexpert Gino Van Ossel over faillissement interieurketen CASA: “Concurrentiestrijd met goedkoop en online verloren”

“Interieurketen CASA is als verliezer uit de concurrentiestrijd met onlinewinkelen en nieuwe en goedkope concurrenten als Action en Temu gekomen.” Dat zegt Gino Van Ossel, retailprofessor bij Vlerick Business School.

Als interieurketen zit CASA hoe dan ook al in een moeilijke sector, merkt Van Ossel op. “De woonsector in de brede zin doet het niet goed. Er was wel corona, waarbij iedereen in zijn woning investeerde. Maar toen waren winkels als CASA dicht. Daarna was er de hyperinflatie. Consumenten gaan aankopen zoals decoratie uitstellen. En wie toch iets koopt, kiest goedkoop.”

Concurrentiestrijd

CASA sprong bovendien erg laat op de trein van onlinewinkelen, zeker toen het nog deel uit maakte van de Blokker-holding. “Wie vandaag online iets gaat kopen, kijkt naar sites zoals bol. Weinig mensen gaan surfen naar CASA”, merkt de retailexpert op.

Er is ook heel wat concurrentie in de markt voor decoratie, kleinmeubel en keukenmateriaal, zegt Van Ossel nog. “Aan de onderkant van de markt heb je Action en het Chinese Temu. Maar je hebt ook nog IKEA, Dille & Kamille, Hema en nieuwe ketens als Flying Tiger of Sostrene Grene. CASA is er niet in geslaagd daar het verschil in te maken. Ze zijn te weinig echt onderscheidend gebleken.”

Doorstart?

Van Ossel vreest dan ook dat er weinig belangstelling zal zijn voor een doorstart van de keten. “CASA zit wel op goede locaties. Dus zal er wellicht daarvoor interesse zijn van andere ketens. Maar een doorstart zie ik niet meteen.”