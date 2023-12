REO Veiling boekt recordomzet in 2023: “Minder volume, maar hogere prijzen”

Er gingen in 2023 minder groenten over de toonbank, maar door het vaak natte weer – waaronder de wateroverlast in de Westhoek – lagen de prijzen hoger. Daardoor klokt de REO Veiling alsnog af op een recordomzet van bijna 239 miljoen euro, een stijging van maar liefst 10 procent. Absolute topgroente blijft de tomaat, maar ook de prei is aan een flinke opmars bezig.

Ondanks de energiecrisis en inflatie kon de REO Veiling in 2022 nog een mooie omzet van 218,3 miljoen euro noteren. “Die beide stormen zijn wat gaan liggen, maar voorzichtigheid hieromtrent blijft geboden”, weten algemeen directeur Filip Vanaken en voorzitter Rita Demaré. “Een andere storm zal ons wél nog lang heugen: het blijvende slechte weer met wateroverlast als gevolg in een groot deel van onze provincie en Noord-Frankrijk.”

“Ook het voorjaar was al heel nat, terwijl het in de zomer net heel droog was. Dat heeft een weerslag op onze productie en prijsvorming gehad. De eerste vier maanden van het jaar werden gekenmerkt door een lagere aanvoer van groenten. Door een hogere prijsvorming resulteerde dit toch in een heel sterke omzetstijging, van tomaten en prei over witloof tot serresla.”

“Wegens de energiecrisis die toen nog woedde, was dit vooral zichtbaar bij de (tros)tomaten. De daaropvolgende periode was eerder normaal, met ongeveer dezelfde aanvoer en prijzen als in 2022. In het najaar was er dan opnieuw slecht en nat weer. Desondanks zijn onze 750 telers dapper blijven werken – ‘tsjolen’ zoals we hier zeggen – om hun product in de veiling te krijgen.”

Recordomzet

Het resultaat mag er dan ook zijn. In 2023 mocht de veiling een recordomzet van 238 miljoen euro noteren, maar liefst 20 miljoen euro meer dan een jaar eerder. “Ruim 200 miljoen euro is toe te wijzen aan onze top 10 van meest verkochte groenten, terwijl we hier 82 soorten verhandelen”, aldus Filip.

“De omzet van tomaten, courgettes en komkommers is lichtjes gedaald, maar die eerste zijn nog altijd de populairste soort met een omzet van 50 miljoen euro. Op de tweede plaats prijkt prei en die is aan een enorme heropleving bezig. Ze doet het in vergelijking met 2022 pakken beter. We verkochten weliswaar 3% minder prei, want de voorbije periode was heel nat.”

“Om te zorgen dat de aanvoer op niveau bleef, zorgden we voor een prijs die altijd goed zat en een goede omzet haalde. Opvallend is het goede resultaat van alternatieve slasoorten zoals multicolor. Die kenden zowel een grotere aanvoer als een betere prijs. Dit komt door het vroegere opstarten van de Belgische handel en de wil om langer door te gaan met binnenlandse producten, vooral omwille van het beperken van logistieke kosten op de invoer van deze producten uit het buitenland.”

Omdat er minder grote volumes groenten verkocht werden, is het aantal verpakkingen dit jaar bijgevolg gedaald van 40,1 naar 38,8 miljoen.

REO 2.0

2023 was voor de REO-veiling ook een jaar met grote aanpassingen. “We werkten achter de schermen hard aan REO 2.0”, aldus de voorzitter. “Uitgangspunt is dat de veiling er dient te staan voor de volgende generaties en dat stilstand geen optie is. Via een tiental luistersessies in de zomer is er gepeild naar hoe onze producenten naar ons kijken. Daaruit zijn zeven grote thema’s geselecteerd, waarvan we er al drie concreet uitwerkten.”

“We zetten dit verder in 2024. Dan willen we nog meer in dialoog gaan met onze producenten en investeren we onder andere in koeltechnieken en geluidsmuren aan onze perceelsgrenzen om het de buren wat aangenamer te maken. We kijken er naar uit om ook in de toekomst de markt te blijven voorzien van duurzaam geteelde en gezonde producten.”