REO stelt nieuwe huisstijl voor en is klaar voor de toekomst: “Bewijzen dag in dag uit onze relevantie”

Met onder andere een nieuwe huisstijl en een nieuw logo is de Roeselaarse veiling REO klaar voor de toekomst. Die toekomstvisie werd zondag voorgesteld in de REO Arena, de nieuwe naam voor de Tomabelhal.

Zondag deed REO op de site Schiervelde de toekomstplannen voor de komende vijf jaar uit de doeken aan haar telers en coöperanten en medewerkers. “REO bewijst dag in dag uit haar relevantie in de snel veranderende wereld van verse groenten en fruit”, aldus voorzitter Rita Demaré.

De coöperatieve vennootschap REO bestaat al sinds 1942. Jaarlijks verhandelen er zo’n 750 telers er ongeveer 250 miljoen kilogram groenten en fruit. In 2024 bereikte de veiling een omzet van bijna 250 miljoen euro, een record. “Een status quo is misschien aanlokkelijk, maar geen optie. Want nieuwe evoluties in de markt, veranderende behoeftes bij producenten en nieuwe uitdagingen dagen REO uit om haar bedrijfsvoering toekomstbestendig te maken”, aldus Demaré.

In het voorbije anderhalve jaar organiseerde REO gespreksavonden en luistersessies met REO-producten en -medewerkers. De conclusies werden zondag voorgesteld in de REO Arena, de nieuwe naam voor de Tomabelhal. De sporthal op de site Schiervelde is onder andere de thuishaven van kersvers bekerwinnaar volleybal Knack Roeselare.

Nieuwe huisstijl

De meest zichtbare verandering voor de buitenwereld is de introductie van een nieuwe huisstijl. “Een krachtig lettertype symboliseert onze standvastige kwaliteit en de natuurlijke kleuren verwijzen naar de verfijnde ambacht. Het woord ‘veiling’ is bewust verdwenen uit het nieuwe logo. REO is meer dan een afzetapparaat, het is een coöperatie die haar leden en telers op verschillende manieren ondersteunt. Ook qua verkoop doen we veel meer dan enkel veilen. Ook de internationale herkenbaarheid speelt bij het weglaten van het woord ‘veiling’ een rol”, aldus Demaré.

Verpakkingsmateriaal

De nieuwe huisstijl wordt vanaf nu stap voor stap uitgerold. “Te beginnen met het uitzicht van ons bedrijfsterrein. Aanpassingen van de verpakkingsmaterialen voor de REO-producten zullen in de loop van het seizoen plaatsvinden. Wie zich wil laten verleiden door REO-producten zal niet ver moeten zoeken dankzij onze gerestylede verpakking en ons nieuw merkenbeleid met het hoofdmerk REO en onze vier submerken REO Sublime, REO Terra, REO Nova en Vivo by REO”, aldus algemeen directeur Filip Vanaken.

Verbouwingsplannen

Samen met een nieuwe huisstijl en coherent merkenbeleid werden nog andere elementen opgenomen in de toekomstbestendige identiteit van REO. Op commercieel vlak wil REO een actievere rol op zich nemen in prijszetting en afzet om het collectieve belang van de telers te beschermen. Ondertussen liggen er ook verbouwingsplannen op tafel op grond van vlotte aanvoerlogistiek, openingsuren en de bewaring van groenten en fruit.