Renson opent inspiratiepark NOA met 12 voorbeeldtuinen

De productie van Renson in industriezone De Prijkels in Nazareth, langs de E17, draait al een jaar op volle toeren. Ook de kantoren zijn sinds enkele maanden bemand en vanaf november opent er met NOA Outdoor Living een gloednieuw inspiratiepark. Samen met 30 andere merken richtte Renson twaalf voorbeeldtuinen op in een groene oase van 30.000 vierkante meter.

Buitenleven is ‘in’, niet alleen bij particulieren, maar ook bij bedrijven en overheden. Het totaalplaatje is daarbij steeds vaker het belangrijkste criterium voor een geslaagd ontwerp. En net dat was het idee achter het nieuwe en unieke inspiratiepark: bezoekers onderdompelen in een totaalbeleving door op één locatie verschillende outdoor living-merken te combineren en tot leven te brengen.

Van moderne stadstuin over luxueuze villa met zwembad en pool house, tot wellness, tuinkantoor of een toegankelijk groenplein in de stad of bij een hotel. In 12 tuinen, zowel commerciële, publieke als residentiële, kunnen bezoekers inspiratie opdoen bij de producten van Renson en de 30 partners die meegewerkt hebben aan NOA, en dat op een oppervlakte van maar liefst 30.000 vierkante meter.

“Net zoals Noah ooit alle dieren verenigde in zijn ark, brengen wij hier meer dan 30 high-end outdoor living-merken samen in een prachtig belevingspark”, vertelt Manager NOA Catherine Degreef.

Accent op inspiratie en beleving, niet op verkoop

“Hier beleef je outdoor living zoals je dat nergens anders kan. De sfeervolle tuinen werden vormgegeven volgens de laatste innovaties en trends. De twaalf voorbeelden bieden architecten, ontwerpers, planners, designers en hun diverse klanten een bijzondere en ongezien inspirerende blik op buitenleven.”

NOA outdoor living wil bezoekers dus in de eerste plaats inspireren en oriënteren. “Hier bezoek je geen verkooppunt of een klassieke showroom, wel een plek om op een ontspannen manier je blik te verruimen en ideeën op te doen. Krijgen projecten hier concreet vorm? Dan kan je contact opnemen met een van de partners om je eigen ‘buitenleefruimte’ in de praktijk te helpen uitwerken”, aldus Dieter Heyman, General Manager Renson Outdoor.

Kruisbestuiving

De initiatiefnemer achter het grote inspiratiepark Renson zelf. Het Belgische familiebedrijf was al een tijdje op zoek naar een manier om zijn outdoor living innovaties anders te kunnen presenteren. Niet als individueel product, maar als een inspirerend totaalplaatje voor de tuin. CEO Paul Renson was dan ook enorm trots om het park voor te kunnen stellen.

“NOA ontstond uit een logische evolutie in een sterk veranderd landschap. Binnentruimtes worden kleiner en steeds vaker gekoppeld aan het buitenleven. Men is zeker na de coronacrisis op zoek naar meer natuur, naar een leefbare en gezonde omgeving en meer rust. Voor tuinen is men niet langer op zoek naar één product zoals een overkapping, buitenmeubel of vloerbekleding, maar naar een totaaloplossing. De samenwerking tussen alle merken is een ecosysteem geworden waarbij we elkaar door kruisbestuiving helpen ontplooien en uiteindelijk versterken.”

De totale investering, in het volledige productiepark met een 380 meter lange gevel langs de E17 en de nieuwe site NOA, bedraagt zo’n 75 miljoen euro.

Benieuwd?

Als tuin- of interieurarchitect, bouwpromotor maar ook als particulier kan je het nieuwe centrum bezoeken. Geïnteresseerden dienen wel een afspraak te boeken via www.noa-outdoor.com.