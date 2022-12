Remi en Maxim: de gezichten achter Brouwerij De Krak

Na Vice Versa en Alter Ego lanceert Brouwerij De Krak net voor de feestdagen zijn derde bier. “Double Trouble is geen typisch Vlaams bruin bier, wél een bier met een uniek karakter. En als je er te veel van drinkt, zou je wel eens dubbel kunnen zien…”, waarschuwen brouwers Maxim en Remi.

We troffen Remi Seru (27) en Maxim Vanden Berghe (25) woensdag in Brouwerij De Krak in de Halfuurdreef. Maxim was net terug van London, waar hij een master in politieke economie volgt. Remi werkt als souschef in restaurant De Goeste in Torhout.

Brouwerij De Krak is een project van hen samen, al is ook Remi’s vader Filip betrokken bij het hele brouwgebeuren. “Zo’n drie jaar geleden heb ik met mijn vader een brouwcursus gevolgd in Leuven. Het was iets wat we allebei wel eens wilden doen en het was ongelooflijk geestig. Kort daarna startten we bij mij thuis in de Koning Albertstraat een brouwerijtje in de garage. We konden 25 liter brouwen, goed voor twee tot drie bakken”, begint Remi.

Test, test, test

“Een half jaar later zei Maxim dat hij ook graag eens zou brouwen. Ook hij had meteen de smaak te pakken. En net als voor elke brouwer, werd het voor hem een uit de hand gelopen hobby.” Een jaar lang probeerde het trio allerlei recepten uit. “Testen, testen en nog eens testen. Dat is al wat we deden. En proeven natuurlijk ook. Tot begin 2021, dan waren we zeer tevreden over een brouwsel.”

“We doopten ons eerste biertje Vice Versa en droomden ervan om het ergens in de rekken te zien liggen. Zodat ook andere mensen konden meegenieten van onze tripel. Daarvoor moesten we op zoek naar een grote brouwer die voor ons kon brouwen. Die vonden we in Gent.” De brouwerij werd De Krak gedoopt.

“De Veldegemnaars werden vroeger het Krakkevolk genoemd. De legende gaat dat ze die naam kregen omdat ze zich niets aantrokken van wat een ander zei en gewoon hun eigen ding deden. Wij doen ook ons eigen ding. We brouwen klassieke bieren met een eigen twist.”

200 liter brouwen

Ondertussen lanceerde De Krak ook al Alter Ego, een tarwebier, en Double Trouble, een donker bier. Deze laatste nieuwe worp werd zo pas gelanceerd. “Net als onze Vice Versa geen klassieke tripel is en onze Alter Ego geen klassiek tarwebier is, is ook onze Double Trouble geen klassiek bruin bier. Een Vlaams bruin bier is normaal zwaar en zoet, het onze is licht, droog en een beetje stoutachtig. We wilden ook hier weg van de Vlaamse traditie.”

“We hebben zopas ons derde bier gelanceerd”

De brouwerij verhuisde ondertussen ook van de garage in de Koning Albertstraat naar de carport van vader Filip in de Halfuurdreef. “We hebben die helemaal uitgebouwd tot een volwaardige brouwerij. Het was altijd al ons plan om onze winst te herinvesteren om de brouwerij uit te breiden. Nu kunnen we 200 liter brouwen. Ook mensen die hun eigen bier willen, kunnen daarvoor bij ons aankloppen. Dan denk ik bijvoorbeeld aan verenigingen.”

De bieren van Brouwerij De Krak springen in het oog door hun kleurrijke etiketten én hun namen. “Een bewuste keuze. We willen out-of-the-box, trendy bieren op de markt brengen die de grenzen van normale brouwstijlen verleggen. Onze bieren hebben een unieke smaak en een frisse look hoort daarbij. Het viel ons op dat de meeste bieren een bruin, beige of grijs etiket en een Vlaamse naam hebben. Wij wilden eruit springen. In London merk ik die trendy bieretiketten trouwens veel meer op”, vervolgt Maxim.

Dubbel zien

De namen van hun bieren werden doordacht gekozen. “Vice Versa staat voor een pint helemaal in het glas gieten. Ik vind dat dat moet. Een echte, doorwinterde bierdrinker giet zijn pint in een keer in zijn glas”, lacht Remi.

“Alter Ego staat voor iets wat wel eens kan gebeuren als je een biertje te veel op hebt. Onze Alter Ego is lichter dan onze Vice Versa, maar als je er toch te veel van drinkt zou je wel eens op je kop kunnen staan en je alter ego leren kennen. Het etiket van Double Trouble heeft een waas. Want als je er te veel van drinkt, zou je wel eens dubbel kunnen zien.”

De bieren van De Krak zijn lokaal te koop en in de webshop. “Onze bieren worden ook geschonken in Devaux, De Kronemolen en Bar & Grill Matthias in Veldegem, De Goeste in Torhout, De Landsman in Zwevezele en gasthof Heidelberg in Loppem.” Wat de toekomstplannen zijn? “We willen nog een vierde biertje op de markt brengen. Een IPA is het plan!”