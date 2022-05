Rekruteringsbedrijf AppliSquare is verhuisd van Kortrijk naar Deerlijk

Het bedrijf AppliSquare, gespecialiseerd in de rekrutering van en zoektocht naar IT-profielen, is verhuisd van Kortrijk naar Blue Oak aan de Kleine Tapuitstraat in Deerlijk. Het nieuwe kantoor in Deerlijk biedt ruimte voor groei, AppliSquare wil het komende jaar zijn team verder uitbouwen.

AppliSquare is opgericht door Charlotte Samain en Vanessa Alaj. Samen hebben ze 28 jaar ervaring in sales, netwerking en rekrutering. De jongste twee jaar zijn ze versterkt geweest door Melissa Van Den Broeck en Annelore Victor. Elk zijn ze gespecialiseerd in één specifiek domein binnen IT-rekrutering.

“Ons doel is om zowel met de klant als de kandidaat eenpartnership op lange termijnaan te gaan gebaseerd op wederzijds vertrouwen. Dit bewerkstelligen we door eenpersoonlijke aanpak, steeds hetzelfde aanspreekpunt,permanente bereikbaarheid, een sterkedriveen hetdoorzettingsvermogenom de juiste match te vinden tussen klant en kandidaat.”

“Wat onze troeven zijn? We vertrekken vanuit onze specialisatie, dit zorgt ervoor dat we snel begrijpen welk type IT profiel onze klant zoekt. Ook bij de kandidaten krijgen we vaak de feedback dat we een selectiekantoor zijn die echt begrijpt wat ze doen en waar ze naar toe willen. Vanuit ons netwerk gaan we proactief op zoek naar het juiste profiel voor onze klanten. We nemen het volledig selectieproces ter harte: profielomschrijving, advertentie,online rekruteren, database search, screening en selectiegesprekken. Persoonlijke aanpak is ons motto. We staan ook in voor carrière coaching.”

IT-branche

“Het is zonneklaar dat er in alle sectoren, maar vooral in de IT-branche, een nijpend tekort is aan arbeidskrachten. Voor hands-on profielen zoals “software developers” lossen we dit op met onze outsourcing service. Het vinden van de juiste kandidaten binnen een aanvaardbare tijdspanne, technische profielen die op afstand kunnen werken en professionele begeleiding tijdens het proces alsook opvolging van de samenwerking gedurende het hele project, door een partner die je vertrouwt.”

“Het succes van AppliSquare ligt voornamelijk bij onze open communicatie en persoonlijke aanpak bij onze klanten en kandidaten. Als we twijfels hebben over een bepaalde match, gaan we het in dat geval op voorhand bespreken. Het is dan aan het bedrijf of kandidaat zelf om te oordelen of ze het sollicitatieproces verder willen zetten. Ook als de zoektocht lang duurt, laten we de bedrijven niet in de steek.”

“Dat gevoel willen we onze klanten ook geven. Wij hebben als doel om samen met de klant en kandidaat op lange termijn een partnership op te bouwen, gebaseerd op wederzijds vertrouwen. Ook in tijden wanneer de zoektocht naar de juiste profielen steeds moeilijker wordt, kiezen wij ervoor om een oplossing te zoeken voor de klant. Out-of-the box denken is hierbij een must.”

(DRD)