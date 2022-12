Rekkemnaar biedt nieuw soort vaper aan: “Veel compacter”

Hippe kleuren, frissen geurtjes en een uiterst compact formaat. Ferre Ghyselinck (24) waagt zich op de gigantisch concurrentiële markt van hippe vapers met een uniek en vooral revolutionair product. “Het equivalent van 60 sigaretten in een afmeting die amper groter is dan een aansteker? Dat is het idee!”

Een 12-tal smaken en een verpakking die met felle kleurtjes lichtjaren is verwijderd van de traditionele tabaksproducten. Met de Aroma King vapers wil Rekkemnaar Ferre definitief breken met enkele klassieke denkpatronen. “Sigaretten zijn duur geworden”, vertelt hij. “Het ruikt ook gigantisch en het is op de koop toe erg ongezond.”

“Toen vapen een ding werd, het alternatief voor de standaard sigaret, sprongen veel mensen met succes op de kar. Toch is het niet allemaal rozengeur en maneschijn want die vapetoestellen zelf zijn vaak echte mastodonten. Schermpjes, drukknoppen of hervullingen? Voor de liefhebbers van high-tech natuurlijk allemaal leuk maar uiteindelijk zijn het wel logge dingen die je steeds mee moet zeulen.”

Geen gedoe

De jonge ondernemer zocht en vond een oplossing in de vorm van erg compacte hebbedingetjes. “De Aroma Kings zijn niet groter dan een aansteker en bij het ontwikkelen werd veel aandacht besteed aan de vormgeving”, klinkt het. “Ze zijn uiterst compact en zien er hip uit. Je hoeft je niet te verwachten aan laadkabels of digitale schermen met figuurtjes op. Je haalt het geheel uit de verpakking en het werkt zonder gedoe. Nadien stop je het zonder gerommel in je broekzak of zelfs je portefeuille.”

Er werd meteen ook afstand genomen van de ondertussen bekende geuren. “Appel of vanille? Het zijn dingen die er in overvloed zijn. Maar wat dacht je van energy drink of suikerspin? Twaalf verschillende smaken zijn ondertussen beschikbaar zodat er voor elk wat wils is. Ze worden trouwens volledig in Europa worden gemaakt, volgens de strengste regels en normen. Ieder exemplaar heeft immers een unieke code waarmee op internet kan worden gecontroleerd of het wel degelijk originele producten zijn.”

Ferre is de enige die ze naar België brengt en verdeelt ze via een netwerk aan handelszaken. Daar kunnen de kleine vapers op heel wat belangstelling rekenen, al is het dan niet meteen vanwege de kleurtjes. “Het is de combinatie van de uiterst compacte afmeting en het feit dat je niet moet sukkelen met hervulpatronen”, lacht hij. “Eenmaal je de hermetische zegel hebt verwijderd, is het toestelletje actief en je kunt het 700 keer gebruiken. Het komt neer op het equivalent van ongeveer 60 sigaretten. Eenmaal leeg is het geheel klaar voor het containerpark.”