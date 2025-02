Reindert en Dieter nieuw leidersduo bij Unizo

Unizo Vleteren heeft er met Reindert Theunynck (24) en Dieter Vermeersch (35) een nieuw voorzittersduo bij.

Unizo Vleteren bestaat 16 jaar en werd destijds opgericht door Ignace Watteyne en Geert Soenen. In 2014 nam Wim Vannobel de taak van voorzitter op zich om dit 10 jaar lang met volle overgave uit te voeren. Nadat Wim vorig jaar te kennen gaf om zijn voorzitterschap te stoppen, werd er duchtig gezocht naar een vervanger.

Dat Unizo Vleteren groeit en bloeit, bewijst het feit dat er tal van nieuwe, jonge ondernemers zich aansloten bij het bestuur en dat er daaruit twee voorzitters werden gekozen. Reindert Theunynck mag zich met zijn 24 jaar wellicht de jongste voorzitter ooit noemen. Hij woont nog bij zijn ouders Ludwig Theunynck en Marleen Vandenbilcke in de Koekuitstraat in Westvleteren. Zijn bedrijf heet RT Technics en specialiseert zich vooral in huishoudelijke en industriële elektriciteit. Samen met zijn vriendin Rachel Dessein zijn ze dringend op zoek naar een eigen huis met loods, liefst in Vleteren. Reindert heeft één broer en twee zussen, waarvan een zus getrouwd is met Dieter Vermeersch.

Schoonbroers

De nieuwe voorzitters zijn dus schoonbroers. Dieter is afkomstig van Nieuwkerke, getrouwd met Lies Theunynck en samen hebben ze twee kindjes, Seppe (8) en Esmee (5). Hij woont in de Molenstraat in Oostvleteren. In 2007 is Dieter begonnen met werken op landbouwbedrijven als agrobedrijfshulp, om dan in 2016 op zelfstandige basis te starten met diezelfde werken. In 2020 specialiseerde hij zich eveneens in het plaatsen van omheiningen. Dieter is ook een actief lid bij het feestcomité van Oostvleteren.

De twee schoonbroers hebben een heel goede band, delen dezelfde interesses en zijn beiden jonge ondernemers. Samen zien ze het zitten om Unizo Vleteren, als een sterk duo, te ondersteunen en vooral alle ondernemers jong en oud samen te brengen. Er staan al wat activiteiten op het programma, waaronder de jaarlijkse moederdag- en vaderdag-actie die dit jaar in een nieuw concept zal zitten. Ook het Weekend van de Klant en de afterworkparty, die zal plaatsvinden op de Dag van de Ondernemer op 21 november is iets om naar uit te kijken. Er staat ook nog een bedrijfsbezoek op het programma, maar later daarover meer. (RVL)

Meer info over Unizo Vleteren is terug te vinden op de Facebookpagina of wie vragen heeft, mag steeds een mailtje sturen naar unizo.vleteren@outlook.com.