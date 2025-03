Regi zakt af naar Kortrijk Xpo voor feestje met meer dan 550 marketeers en ondernemers

Kortrijk Xpo vormt op 13 maart het decor voor de tweede editie van ‘Nacht van de Marketing’. Tijdens dit unieke afterworkevent zullen diverse boeiende sprekers, waaronder acteur Rik Verheye, het podium betreden om hun expertise te delen met marketeers en ondernemers. Regi verzorgt de afterparty en Hogeschool VIVES verrast met een kermisattractie.

Boeiende sprekers

Na een succesvolle eerste editie belooft ook deze Nacht van de Marketing een mix van inspiratie, netwerking en entertainment te worden. Op het programma staan verschillende topsprekers uit de media-, sport- en retailsector: : Rik Verheye (acteur), en Sam Kerkhofs (ondernemer) komen vertellen wat marketeers kunnen leren van het runnen van een voetbalploeg in hun sessie over ‘De Spor’. Davy Parmentier (Channel Director VTM) en Dorien Claes (Marketing Manager VTM), nemen het publiek mee achter de schermen van het succesprogramma The Masked Singer. Hoe dit kijkcijferkanon wordt gemaakt en vermarkt, komt uitgebreid aan bod.

Het derde duo zijn Joyce en Raissa De Haas, de tweelingzussen achter Double Dutch Drinks. Zij zullen hun succesvolle ondernemersverhaal delen. Als founders van het internationaal succesvolle merk dat meer dan 3 miljoen flesjes per maand verkoopt – zelfs geliefd door King Charles – vertellen ze hoe ze een merk hebben opgebouwd in de verzadigde markt van frisdranken.

De vierde en laatste spreker is Floris Benoit, zaakvoerder van Studio Copain. Hij zal met zijn boeklancering ‘Tussen Slagen & Falen’ vertellen over de grootste fouten die je kan maken in ondernemen, aangebracht door 8 Belgische topondernemers, én wat je eruit kan leren.

Regi en kermisattractie

Naast de inspirerende talks is Nacht van de Marketing een avond vol plezier en ambiance. Niemand minder dan Regi zorgt voor een knallende afterparty. Wie zich echt wil uitleven, kan terecht bij de aanwezige kermisattractie, gestyled door Hogeschool VIVES. “We willen de sector samenbrengen, inspireren en tegelijk laten zien dat netwerken niet altijd in een droge setting hoeft te gebeuren. Vorig jaar waren de botsauto’s alvast een groot succes, onze attractie van dit jaar houden we nog als verrassing”, vertelt Floris Benoit, zaakvoerder van Studio Copain, het marketingbureau die de avond organiseert.