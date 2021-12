Regalito in Roeselare heeft cadeautjes met persoonlijk tintje

Silviu Fainarea (30) opende onlangs zijn eigen winkel in de Sint-Amandsstraat 7. In zijn winkel kan je allerlei producten laten bedrukken of borduren om ze een persoonlijk tintje te geven.

Silviu Fainarea (30) is afkomstig uit Roemenië en woont al tien jaar in België. Hij is al heel lang bezig met het creëren van unieke stukken. Via YouTube en online cursussen heeft hij zichzelf de werkwijze bijgebracht en in de afgelopen jaren maakte hij ook al diverse artikelen voor zichzelf en voor zijn familie.

“Ik werkte eerst in een fabriek, maar ik wou altijd meer doen en ook meer verdienen om mijn familie te onderhouden”, vertelt Silviu. “Aangezien ik al altijd een passie voor kledij en unieke stukken heb gehad, leek het me ideaal om dit nieuwe concept naar de shoppingstad Roeselare te brengen.”

In zijn winkel Regalito (Spaans voor ‘cadeautje’) kan je terecht om petten, T-shirts, hoodies, handtassen, mokken, kussens, handdoeken en fotoproducten te personaliseren. Ook bedrijven kunnen bijvoorbeeld werkkledij laten bedrukken of borduren.

Hoewel hij bemerkt dat het internet voor grote concurrentie zorgt, weet Silviu precies hoe hij zich kan onderscheiden:

Persoonlijk advies

“Elke klant die hier binnenkomt, krijgt van mij persoonlijk advies. Wij staan in voor het hele proces, waardoor we nog meer rekening kunnen houden met de wensen van de klant. Een ander groot voordeel is dat de mensen in de winkel voorbeelden van bepaalde producten kunnen zien.”

Silviu is van plan om binnenkort samen met zijn vrouw een tweede winkel te openen in West-Vlaanderen, maar daar stopt de ambitie niet: “We zijn aan het overwegen om volgend jaar nog een shop te starten in Oostende of Brugge.”

“Eigenlijk zouden we graag in bijna iedere stad een winkel willen, misschien zelfs ook in andere landen. Wij willen de McDonald’s van de gepersonaliseerde producten worden. Met alle concurrentie die vandaag de dag heerst, moet je wel groots dromen.”

(SM)