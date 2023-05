Reclame- en marketingbureau Adfundum uit Rumbeke kent nieuwe eigenaar: kapitein Dejonghe wordt matroos

Zaakvoerder Stef Dejonghe staat niet langer aan het roer van Adfundum uit Rumbeke. De verkoop van het reclame- en communicatiebureau werd een maand geleden gefinaliseerd. Met zijn handtekening op de overnamecontracten maakt Dejonghe een einde aan zijn rol als CEO van Adfundum. “Na 20 jaar Adfundum en het naderen van de zestig, speelde ik al een tijdje met het idee om mijn geesteskind over te laten”, zegt Dejonghe. Met Koen Depaepe, voormalig operationeel directeur bij Porsche Centre West-Vlaanderen, komt er een nieuwe CEO aan boord. Hij zal voortaan de leiding nemen over het bureau.

35 jaar PRR

Dejonghe zette zijn eerste stappen in de marketingwereld toen hij nog piepjong was. Als jonge twintiger begon hij met drukwerk en ontwerp. Niet veel later richtte hij samen met een aantal vennoten B.AD (Belgian Advertising) op. In de elf jaar als medezaakvoerder van het marketingbureau bedacht hij samen met zijn team en de vennoten o.a. de ‘Ster’ van Kinepolis, voerde hij diverse campagnes voor Studio 100 en verzorgde hij de marketing voor de eerste Vlaamse versie van de realitysoap Big Brother. In 2001 verkoopt Dejonghe zijn aandelen aan de resterende vennoten en begint een nieuw avontuur: Adfundum.

“Ik wilde mijn eigen koers varen en zelf een kleinschalig bureau oprichten. In 2003 kocht ik een pand in Rumbeke en bouwde aan een team van creatieven, projectmanagers, online marketeers en copywriters. Ik heb altijd gewerkt volgens hetzelfde motto: PRR.

Adfundum staat en stond voor mij gelijk aan Plezant werk, Relevant werk en Rendabel werk, en die manier van werken ging op voor alle medewerkers.” Vandaag viert Adfundum zijn twintigjarig bestaan, meteen ook de laatste ‘verjaardag’ die Dejonghe als CEO meeviert. Adfundum heeft een stevig portfolio uitgebouwd. Naast campagnes voor Konvert, Floralux, Grando Keukens, Drinxit, PlastIQ en het eigen OBUZ-bier, werkt Adfundum ook voor andere klinkende namen als Lakebos, Tomabel, Het Cobergher Hotel en Mulder Natural Foods.

Tijd om het wat rustiger aan te doen

“Ik ben nog niet dood en begraven”, lacht Dejonghe. “Ik blijf nog een hele tijd aan als sales en back-up voor Koen. Niet als kapitein dus, maar wel als matroos.” Dat Dejonghe zijn Adfundum overlaat is voor velen een verrassing. De ex-zaakvoerder blaakt na 35 jaar carrière nog steeds van energie en zijn medewerkers kunnen zich niet voorstellen dat hij van de ene op de andere dag op prepensioen gaat. Maar voor Dejonghe schort het niet aan een tekort aan energie. “Wat uiteindelijk de doorslag heeft gegeven, was de leeftijd. Ik nader de zestig en voelde dat het tijd werd om het iets rustiger aan te doen. Toen het voorstel van Koen Depaepe op tafel kwam, heb ik lang getwijfeld, maar uiteindelijk hebben mijn vrouw en ik toch de knoop doorgehakt.”

Een nieuwe kapitein aan boord

Koen Depaepe was meer dan 26 jaar actief als COO bij RS Motors in Ingelmunster. Onder zijn leiding bouwde RS Motors het eerste officiële Porsche Centre in West-Vlaanderen uit tot een grote naam in de automobielwereld. Een tijdje geleden hing Depaepe de sleutels spreekwoordelijk aan de haak en ging op zoek naar een nieuwe uitdaging. “Ik heb heel veel plezier beleefd aan mijn tijd bij RS Motors, maar het ondernemerschap roept al een tijdje en die schreeuw naar een nieuwe uitdaging begon steeds luider te klinken.”

Dat Depaepe bij Adfundum uitkwam, was eerder toevallig. Maar de puzzelstukken vielen vrijwel meteen in elkaar. “De ‘advertentie’ waarin de verkoop van het bureau vermeld stond, wekte meteen mijn interesse en dat om meerdere redenen. Ik ben zelf afgestudeerd in de richting toegepaste communicatie en mijn dochter Emma haalde twee jaar geleden haar master communicatiemanagement. De sector is ons dus niet geheel onbekend. Emma heeft ook al wat ervaring kunnen sprokkelen afgelopen twee jaar bij een ander marketingbureau. Daarenboven konden we ons vinden in de stijl van Adfundum, waren we gecharmeerd door het klantenportfolio en zagen we nog veel groeipotentieel. Ik keer met andere woorden terug in de tijd en kies voor een sector die aansluit bij mijn studies van zo’n dertig jaar geleden. Mijn dochter neemt de rol als projectmanager op.”