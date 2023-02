Rechtbank stelt curator aan na faillissement Packo Cooling Zedelgem, overnemer vinden wordt moeilijk

De ondernemingsrechtbank heeft maandag een curator aangesteld voor het faillissement van het metaalbedrijf Packo Cooling in Zedelgem. Dat bevestigt ABVV-vakbondsman Steven Van Eeckhoutte. Er zal hoogstwaarschijnlijk geen overnemer worden gevonden voor het bedrijf. Een tachtigtal mensen verliest zijn job.

Alle activiteiten bij het bedrijf dat koeltanks maakt voor melkboeren worden stopgezet. Zo’n tachtig werknemers zijn daarbij ontslagen. De ondernemingsrechtbank stelde ook een curator aan. “Er is al uitgebreid gezocht naar een overnemer. De kans dat de curator nog een overnemer vindt, is klein. Het kan natuurlijk altijd gebeuren dat iemand zich nog aanbiedt”, zegt Van Eeckhoutte.

Schulden afbetalen

Maandag gingen de vakbonden al in overleg met de curator. “De curator zal een staat opmaken van wat de schulden zijn en dan wordt er gekeken om de schulden zo veel mogelijk af te betalen. Het is aan ons om te bekijken wat er nog is qua verlofdagen en vergoedingen voor werknemers. Dat zullen wij in kaart brengen en vorderen bij het bedrijf.”

Volgens Van Eeckhoutte lag een combinatie van tegenslagen zoals de coronacrisis en de oorlog in Oekraïne aan de basis van het faillissement.