Ranson neemt ‘nieuwe’ vestiging in Harelbeke officieel in gebruik

Het is feest bij groothandel Ranson in Harelbeke, waar de nieuwbouwvestiging officieel ingehuldigd werd. “In deze nieuwe vestiging hebben we onze beschikbare oppervlakte meer dan verdubbeld”, zegt zaakvoerder Bruno Ranson. De nieuwbouw is eigenlijk al sinds eind 2019 in gebruik. “Maar door corona is de officiële opening telkens uitgesteld. Deze week komt het er eindelijk van. Tweeduizend klanten en leveranciers komen een kijkje nemen.”

Ranson is met meer dan 37.000 verschillende artikels de grootste groothandel in België voor artisanale bakkers, patissiers, chocolatiers en ijsbereiders. “We verhandelen suiker, chocolade, marsepein… alle grondstoffen voor in de bakkerij. Daarnaast produceren we in onze vestiging op de Venning in Kortrijk ook marsepein en chocoladedecoratie. Daarnaast doen we ook import en export van noten, zaden, rozijnen…”, zegt marketingverantwoordelijke Jeroen Debruyne.

7.000 klanten

Het bedrijf is met 360 werknemers, van wie 180 alleen al in de productievestiging in Kortrijk en het hoofdgebouw Harelbeke, een belangrijke werkgever in de regio. Het bedrijf verwacht dit jaar een omzet van 200 miljoen euro en heeft ondertussen al 7.000 klanten. “Ons klantenbestand is heel divers: van kleine zelfstandigen, zoals bakkers, chocolatiers en ijssalonuitbaters tot grote voedingsbedrijven.”

Ranson verkoopt niet alleen grondstoffen, maar ook halffabricaten tot volledig afgewerkte producten. “Dankzij de verschillende type producten kunnen we iedere klant helpen in hun zoektocht naar de beste producten en denken we met hen mee om de dagelijkse uitdaging op vlak van personeel, energiekosten en efficiëntie op te lossen.”

Familierecept

Het succesverhaal van Ranson startte in de garage van Lucien Ranson in 1948. “Lucien was een bakker die in zijn garage suiker begon te verkopen. Omdat hij zelf de marsepein niet lekker vond die hij kon kopen, begon het te kriebelen om zelf te produceren.”

“Lucien ging op zoek naar zijn eigen marsepeinrecept dat voldeed aan zijn hoge kwaliteitseisen. Dit familierecept wordt nu nog altijd zorgvuldig bewaard en bereid binnen Ranson. Die marsepein viel zo goed in de smaak, dat collega-bakkers ze ook begonnen te kopen en zo is het allemaal begonnen.”

Nieuwbouw

Door de gestage groei begon de oude vestiging in de Generaal Deprezstraat uit haar voegen te barsten. Ranson kreeg de kans om een perceel verderop in de straat te kopen. Daar heeft het een nieuw gebouw van 28.000 vierkante meter neergepoot. “Een verdubbeling van onze oppervlakte in het oude gebouw”, weet zaakvoerder Bruno Ranson. “Daarvan is 6.720 vierkante meter diepvriesruimte en 2.850 vierkante meter kantoorruimte.”

“Omdat we ook hier met een beperkte oppervlakte moesten werken, hebben we in de hoogte gebouwd”, legt Debruyne uit. “Ons magazijn strekt zich uit over drie verdiepingen, met beneden de zwaarste producten, zoals suiker, en bovenaan de lichtste producten, zoals taartdozen, lintjes, geschenkpapier…”

Groene energie

Op het dak van de nieuwe vestiging liggen 22.000 zonnepanelen en het gebouw wordt verwarmd via betonkernactivering. De warmte die vrijkomt van de diepvriesafdeling, wordt gebruikt om de rest van het gebouw op te warmen.

