Raes Autogroep neemt naverkoopservice MyCar over

Raes Autogroep, en meer bepaald de vestiging in Sijsele bij Damme, neemt vanaf 1 april de naverkoopactiviteiten van de Brugse garage MyCar van de familie Denoyel over. De site van Denoyel in Sint-Michiels wordt vrijgemaakt voor verhuur, want de broers Denoyel plannen andere projecten.

Raes Autogroep, die in 1975 werd opgericht vanuit een garage in Moerkerke, neemt de naverkoopactiviteiten – zoals onderhoud en herstelling – over van MyCar, uitgebaat door de Brugse familie Denoyel. De autogroep, die vooral bekend is voor de verkoop van merken uit de Volkswagengroep, heeft vestigingen in Brugge, Oostkamp, Oostende en in Sijsele bij Damme. In Sijsele gaat het om de voormalige Opelgarage Lonneville, die in 2023 werd overgenomen door Raes. Het is deze laatste vestiging, genaamd Raes Wonderservice Damme, die de naverkoopactiviteiten van MyCar (Denoyel) zal overnemen.

Opel Lonneville werd in 1968 opgericht door Marcel Lonneville en zijn vrouw, de ouders van de latere zaakvoerder Chris Lonneville, die nog altijd actief is in de garage, maar binnen het Raes Wonderservice-concept. De site van garage Denoyel op de Koning Albert I-laan in Sint-Michiels Brugge wordt vrijgemaakt voor verhuur, gezien de broers Denoyel zelf andere projecten plannen.

Vertrouwde service

“Dankzij deze overname kunnen klanten blijven rekenen op de vertrouwde multimerkenservice en ervaren medewerkers van MyCar, nu binnen een breder en sterker netwerk”, zegt Tom Librecht, marketing manager bij Raes Autogroep. “De huidige medewerkers van MyCar blijven aan boord, waardoor de expertise en persoonlijke aanpak behouden blijven. De broers Thibault en Dimitri Denoyel kozen bewust voor Raes Autogroep, dat dit jaar zijn 50-jarig bestaan viert, om een naadloze overgang te garanderen en klanten en medewerkers een solide toekomst te bieden binnen een familiale onderneming.” (PDV)

Info: www.raesautogroep.be