Radarspecialist Advionics breidt uit en investeert miljoenen die ook 50-tal extra jobs zullen opleveren

De West-Vlaamse producent van radarsystemen Advionics breidt zijn site in Oostkamp aanzienlijk uit. Het gaat om een investering van enkele miljoenen, die een vijftigtal extra banen zal creëren, zegt CEO Jan Bonte.

Advionics maakt met name radarsystemen voor de lucht- en scheepvaart. De site in Oostkamp begon in de jaren 60 als een productievestiging van het Duitse Siemens en maakt, na een passage bij vliegtuigbouwer Airbus, sinds 2016 deel uit van de Intersoft Electronics Group. Terwijl Advionics vooral actief is met productie, is Intersoft Electronics uit Olen vooral een ontwikkelaar van radartechnologie.

Het grootste deel van zijn inkomsten haalt Advionics uit producten voor militair gebruik of producten die zowel een civiele als militaire toepassing hebben. De grootste klant is de Duitse radarspecialist Hensoldt, maar onder meer ook Thales, Siemens, Saab en het Belgische leger zijn afnemers.

De laatste jaren kende Advionics een forse groei. Zo steeg de omzet in 2023 naar ruim 37 miljoen euro, tegenover zowat 29 miljoen een jaar eerder. De jaarrekening voor 2024 is nog niet ingediend, maar vorig jaar werd “de stijgende lijn doorgetrokken”, zegt Bonte. En ook de komende jaren rekent hij op verdere groei. “We zien een enorme toename van de bestellingen tot en met 2030.”

Volgens de CEO is de groei toe te schrijven aan drie zaken. Zo merkt Advionics een “enorme toename van de vraag naar radarsystemen” onder impuls van de Russische invasie van Oekraïne en andere geopolitieke spanningen.

Maar Advionics plukt ook de vruchten van het eerste binnen de groep zelf ontwikkelde radarantennesysteem. Voorheen produceerde het bedrijf alleen onderdelen voor radarsystemen van andere bedrijven. Tot slot haalde Advionics met een Waals-Brabants bedrijf actief in medische apparatuur een belangrijke nieuwe klant op de civiele markt binnen, licht Bonte toe.

Om de groei te ondersteunen, werkt Advionics nu aan een capaciteitsuitbreiding. Eind vorig jaar gingen de werken van start om 6.000 vierkante meter toe te voegen aan de site in Oostkamp, die momenteel uit zowat 12.000 vierkante meter productieruimte bestaat. “Het gaat overwegend om extra productiecapaciteit, maar een deel is extra kantoorruimte voor ontwikkeling”, zegt Bonte. Een exact investeringbedrag wil hij niet prijsgeven, maar het gaat om een “aanzienlijk” bedrag.

De investering zal ook nieuwe jobs opleveren. In de komende jaren zou het personeelsbestand groeien van 200 tot 250.