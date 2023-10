Raad voor Lokale Economie reikt awards uit

De Jabbeekse Raad voor Lokale Economie organiseert op vrijdag 17 november naar aanleiding van de Dag van de Ondernemer een prestigieus evenement in de kerk van Snellegem. Daarbij worden vier awards uitgereikt aan Jabbeekse ondernemers. En de Jabbeekse ondernemers springen massaal op de kar.

“Naar aanleiding van Dag van de Ondernemer organiseren we met de Raad voor Lokale Economie in Groot-Jabbeke voor het eerst een verkiezing van Onderneming van het Jaar. Daarmee zetten we vooral het belang van onze ondernemingen in de verf”, zegt schepen van Middenstand Chris Bourgois.

“Ondernemers zorgen voor de basis van de economie binnen de gemeente. Als er geen handelszaken zijn dan is er geen beleving en sociaal contact in de gemeente. Ook zorgen lokale ondernemers voor financiële ondersteuning voor vele verenigingen die elke euro kunnen gebruiken. Kortom, ondernemers zorgen voor de nodige zuurstof binnen de gemeente om er samen beter van te worden.”

Feest

“Als schepen van Economie ben ik bijzonder fier dat we dit nieuwe event kunnen organiseren om zo de positieve aandacht te trekken naar de bijna 3.000 ondernemers in Groot-Jabbeke. Nu reeds, bij de start van de bekendmaking, hebben we reeds een 40-tal ondernemers die zich kandidaat stellen voor een award. Het enthousiasme leeft”, meent Chris Bourgois.

“Dat we dit initiatief ernstig en professioneel willen organiseren bewijzen we met de selectie van de jury. In de Jury zitten Kathleen Verhelst (CEO Verhelst Aannemingen), Peter Brysse (nationaal voorzitter Unizo), Maria Mortier (CEO Volvo Automobilia) en Agnes Souvagie (Co-pilot – founder Vela group). We maken er een stijlvolle avond van – met Sabine Goethals als moderator – in de kerk van Snellegem. Deze kerk willen we vanuit de gemeente meer en meer gaan gebruiken voor kwalitatieve evenementen”, aldus nog de schepen.

Vier awards

Er worden vier awards uitgereikt: Ondernemer van het Jaar, Stielman van het Jaar, Starter van het Jaar en Handelszaak van het Jaar. Voor elke categorie worden maximaal vijf finalisten geselecteerd. Zij presenteren zich op dinsdag 10 oktober voor de jury. De winnaars krijgen op vrijdag 17 november per categorie een op maat gemaakte promovideo over hun eigen zaak en een passende award. (P.A.)