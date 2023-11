Quirensa is gespecialiseerd in newborn- en cakesmashfotografie

Een foto zegt meer dan duizend woorden. Van de grote waarheid die achter dit bekende spreekwoord schuilgaat, hoef je Quirensa Verstraete (31) alvast niet te overtuigen. Een gepassioneerde fotografe die op veel fronten actief is en gespecialiseerd is in newborn- en cakesmashfotografie.

Quirensa Verstraete woont samen met haar echtgenoot Logino Dujardin en haar kinderen Léandro, Léona en Léonore in de Heulselaan. Quirensa is al vele jaren begeesterd door alles wat met fotografie te maken heeft. “Ik heb een kunstopleiding genoten en fotografie was daar een belangrijk onderdeel van”, vertelt Quirensa. “Ik heb een tijdje voor een bedrijf gewerkt maar negen jaar geleden heb ik ervoor gekozen om zelfstandig fotografe te worden.”

“Door de komst van mijn drie kinderen brandden de activiteiten enkele jaren op een veel lager pitje maar ik ben mijn passie geenszins verloren. Ik ga er nu weer voluit voor. Speciale momenten op beeld vastleggen. Capture the moments of today that will wow your hearts tomorrow. Mooie foto’s zijn leuke herinneringen aan verschillende fasen in het leven.”

Cakesmash

“Waarvoor je allemaal bij mij terechtkan? Ik doe zowel portret- als themashoots. Kinderfotografie ligt me na aan het hart. Ik ben gespecialiseerd in newborn- en cakesmashfotografie. Newborn is een fotoshoot van de allerkleinsten tussen de vijf en tien dagen oud. De eerste dagen na de geboorte zijn heel bijzonder en zo voorbijgaand. De ‘schatjes’ laten zich nog in allerlei houdingen leggen en slapen door alles heen. Een cakesmash is dan weer een Amerikaanse rage waarbij je je op je eerste verjaardag volop mag uitleven op een prachtige taart. Ik werk daarvoor samen met patisserie Geers uit Kortrijk. Lekker kliederen en niemand die ‘foei’ zegt en daarna nog een badsessie. Als dat geen leuke foto’s oplevert…” (DRD)

Info: Photography Quirensa Verstraete, 0495 35 36 30 www.quirensaverstraete.be – info@quirensaverstraete.com.