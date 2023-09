Qualitec uit Oostkamp is genomineerd voor beloftevolle KMO van het jaar van UNIZO: “Medewerkers zijn hart van het bedrijf”

De genomineerden voor de UNIZO-wedstrijd beloftevolle KMO van het jaar zijn bekendgemaakt. Het Oostkampse bedrijf Qualitec is een van drie genomineerden in de categorie. Co-founders Talitha Martens en Glenn Brysse deden dinsdag een pitch tijdens de officiële aankondiging en gaan volop voor de overwinning.

Het verhaal van Qualitec startte in november 2019 met de oprichting door Talitha Martens (32) en Glenn Brysse (40), beiden afkomstig uit Lissewege. Het bedrijf is gespecialiseerd in het outsourcen van technische profielen en steunt daarvoor ondertussen op een team van meer dan 50 medewerkers.

Glenn Brysse legt uit hoe het bedrijf in zo’n korte tijd het geschopt heeft tot een van de drie genomineerden voor beloftevolle KMO van het jaar: “In november 2019 gaven we de aftrap met 2 elektriciens en ondertussen hebben we al meer dan 50 medewerkers. We hebben vele crisissen meegemaakt – covid, de energiecrisis en oorlogscrisis – maar hebben altijd blijven doorzetten. Het is niet altijd makkelijk geweest, maar het is leuk dat we nu die erkenning krijgen van UNIZO en de jury en we willen hen daarvoor dan ook bedanken.”

War on talent

“We bieden extra ondersteuning aan KMO’s en multinationals. Dat doen we door keihard te ondernemen en ook te zoeken naar opportuniteiten. De twee pijlers van ons bedrijf zijn het aantrekken van technische medewerkers en vooral het behouden ervan in deze war on talent. De medewerkers, die de nodige ervaring hebben en ook worden opgeleid, zijn het hart van ons bedrijf en we kennen deze nominatie natuurlijk ook aan hen toe.”

Talitha Martens vult aan: “Ook ik onderstreep het belang van onze medewerkers. De match tussen een klant en medewerker is heel belangrijk en het is ook de bedoeling dat de werknemers zich goed voelen. Ik maak wekelijks tijd om een luisterend oor te zijn voor de medewerkers en het doet zo ook deugd als ik na zo’n gesprek een bedankingsberichtje krijg. We voelen die erkenning bovendien. Er zijn zo bijvoorbeeld twee broers die voor ons werken en vorige week is de stiefvader ervan komen solliciteren. Dat is alleszins een goed teken.”