PubliX bestickert ramen expo ‘40 jaar Natan’

De uit Ieper afkomstige couturier Edouard Vermeulen viert het veertigjarige bestaan van zijn modehuis Natan met een tentoonstelling in het Modemuseum in Brussel en een boek. In de tentoonstelling is de link met de Westhoek nooit ver weg. Er wordt Ypra-bier geserveerd en het bedrijf PubliX uit Oostvleteren stond in voor de bestickering van de ramen van de tentoonstellingsruimte.

Een gigantische close-up van de ogen van Edouard Vermeulen op de ramen van het Vanderborghtgebouw in de Schildknaapsstraat in Brussel leidt je naar de expo. Voor die opdracht deed Edouard Vermeulen een beroep op het beletteringsbedrijf PubliX uit Oostvleteren.

“Ik werk sowieso zoveel mogelijk met Belgen en indien mogelijk met mensen van mijn streek”, zegt Vermeulen. Bij PubliX zijn ze uiteraard trots. “Een tijdje geleden mochten we al eens ons ding doen met de kerstdecoratie voor zijn winkel in de Louizalaan”, zegt medezaakvoerder Vanessa Wittebroodt.

De ramen zijn bekleed met een doorzichtige oranje folie. © PubliX

“Hij was daar blijkbaar tevreden over, want enkele maanden terug mochten we ook de winkel in Knokke onder handen nemen. Twee weken later werden we dan gecontacteerd voor de expo. Naast de foto van meneer Vermeulen bekleedden we de ramen op het eerste verdiep met oranje doorzichtige folie en het resultaat mag zeker gezien worden.”