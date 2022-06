Proxy Delhaize Zarren zal na brand twee weken later heropenen dan voorzien

De heropening van de Proxy Delhaize op het Zarrenplein in Zarren na de brand van vorige maand wordt met twee weken uitgesteld. De heropening is nu voorzien voor 28 juni. “Er zijn wat problemen met de levertermijnen van bestelde goederen”, zegt woordvoerder Roel Dekelver.

Op woensdagochtend 18 mei brak een ernstige brand uit in het filiaal van Proxy Delhaize in Zarren. Om 7.20 uur brak brand uit in de keuken van het personeel van de zaak. Van Delhaize was er toen niemand aanwezig. In het pand zit ook een Buurtslagerij en het was een slager die net aan de slag ging die het vuur als eerste opmerkte omdat de stroom uitviel. De brandweer was snel ter plaatse maar de keuken brandde volledig uit. In de winkel zelf was er geen brandschade maar de vele rook en roet vonden hun weg doorheen gans de zaak. Sindsdien is de Proxy Delhaize, waar naast de zelfstandig zaakvoerder vijf personeelsleden werken, gesloten. Volgens het eerste plan zou de winkel deze week heropgebouwd en opnieuw aangevuld worden met hulp van een ploeg van de hoofdzetel. Bedoeling was dan om op maandag 13 juni te openen. Dat zal niet lukken.

Vertraging bij levertermijnen

“De heropening moet twee weken uitgesteld worden”, zegt woordvoerder Roel Dekelver van Delhaize. “Een van de oorzaken is omdat er vertraging is bij de levertermijnen van goederen voor de winkel. Denk dan aan rayons en andere rekken, die vervangen worden omdat ze te gecontamineerd waren door de brand. Dat is iets dat we ook in andere winkels zien en is eigen aan de tijd. Het plan is nu om te openen op dinsdag 28 juni. Er moeten immers nog werken gebeuren in de winkel ook. Zo wordt ook vloerwerken uitgevoerd. De week voordien wordt de winkel dan heropgebouwd en aangevuld met producten die in voorraad zijn in ons depot. We weten dat veel mensen uitkijken naar de heropening want het gaat om een goed verankerde buurtwinkel. Die klanten zullen dan meteen een opgefriste zaak kunnen zien.” (JH)