Proxy Delhaize Westkerke opent woensdagmiddag eindelijk de deuren

De door de buurt langverwachte Proxy Delhaize in de Eernegemsestraat is woensdag om 14 uur opengegaan. Tom Jacobs en Ann Belligh zijn de uitbaters in franchise. “Onze vers-beleving staat centraal. En we geven hier tien mensen uit Oudenburg een voltijdse job.”

Het waren spannende maanden voor het koppel Tom Jacobs en Ann Belligh, allebei 46. Ze keken al geruimde tijd uit naar de opening van hun Proxy Delhaize in Westkerke. Door enkele vertragingen qua leveringen werd het tijdstip verschoven, maar woensdag 4 mei was het eindelijk zo ver: samen met het personeel stonden ze om 14 uur piekfijn uitgedost om de eerste klanten te ontvangen.

Sparwinkeltje

Het verhaal van Ann en Tom als uitbaters van een supermarkt gaat terug op het Sparwinkeltje van Anns ouders. Zij hadden een kleine superette in Bredene, een winkel die van november tot Pasen gesloten was. “Ann was toen vertegenwoordiger, maar besloot de zaak van haar ouders verder te zetten”, vertelt Tom.

Er was toen een grote evolutie in de branche, met grotere spelers die de markt veroverden. “Met de bouw van een appartementsgebouw naast de deur wisten we dat er ook een supermarkt zou komen, een grote concurrent dus voor een kleine winkel. Uit mijn studentenclub had ik contacten met mensen die bij Delhaize werkten. Vlugger dan verwacht konden we onze eerste winkel in Bredene openen.”

We geven hier tien mensen uit Oudenburg een voltijdse job

Dat was op 1 mei 2008. “Een goeie tien jaar later maakten we plannen voor een tweede Delhaize. De directie bestelde een marktstudie en daaruit bleek dat Westkerke een ideale plek was om een supermarkt in te planten.” Delhaize vond een stuk grond langs de Eernegemsestraat, eigendom van de familie Kemel. “Wij waren zelf heel aangenaam verrast door de studie en waren dan ook kandidaat om hier als zelfstandigen deze winkel uit te baten.”

Wat maakt zo’n Proxy Delhaize nu anders dan de rest? “De beleving van alles wat vers is, staat centraal. Dat gaat van onze slagerij van Buurtslagers, over alles van bakkerij, slaatjes, tapas, maaltijden, tot onze bloemenstand. Andere troeven zijn dat we alles van Lotto aanbieden, cadeaukaarten allerlei, dat we straks een Postpunt krijgen waar je met pakjes en aangetekende zendingen terechtkan. We verkopen ook de huisvuilzakken van de stad Oudenburg, en voor elke gelegenheid kan je een bier- of cadeaumand laten vullen”, legt Tom uit. “Kortom, we zijn een echte buurtsupermarkt, die inspeelt op de behoeften van de klant via comfortabel winkelen, flexibiliteit, kwaliteit en nabijheid.”

Open op zondag

In Proxy Delhaize vonden tien fulltimers werk, aangevuld met flexi’s. In de aanloopperiode is de winkel zeven dagen op zeven open, van 8 uur tot 20 uur. “Op zondag blijven we sowieso de hele dag open”, zeggen de uitbaters.