Proxy Delhaize Sijsele sluit met onmiddellijke ingang de deuren: “Resultaten beantwoorden niet aan de verwachtingen”

De supermarkt Proxy Delhaize in de Dorpsstraat in Sijsele bleef woensdagmorgen gesloten, tot grote verrassing van heel wat klanten die voor een gesloten deur stonden. “Het was een geweldig avontuur waar we nochtans altijd zijn in blijven geloven”, laten de zelfstandige uitbaters weten.

Het was woensdagmorgen een verrassing van formaat voor de klanten van de supermarkt Proxy Delhaize in de Dorpsstraat in Sijsele. De klanten die er hun boodschappen wilden doen, bleven voor een gesloten deur staan. En aan een boodschap over de reden voor de sluiting werd kennelijk niet gedacht.

De komst van een Delhaize in Sijsele werd destijds al in 2014 aangekondigd, maar het duurde tot in december 2018 dat Jan Bultinck en Olivia Van Impe er van start gingen met de uitbating. Met een ruime parking voor de zaak en ook de vestiging van een Buurtslagers-filiaal achteraan de winkel zag het er allemaal bijzonder goed uit.

Tegenvallende resultaten

Maar met de opening van deze zaak erbij kreeg Sijsele zo wel drie supermarkten op nog geen kilometer afstand van elkaar, met ook al een Carrefour en een Lidl vlakbij. “De Proxy Delhaize is vandaag inderdaad gesloten gebleven en dat zal wel voor een tijdje zo blijven”, zegt Roel Dekelver, nationaal woordvoerder van Delhaize-groep. “Zoals bekend worden al onze vestigingen sinds enkele maanden geëxploiteerd door zelfstandige uitbaters. Het enige wat ik kan zeggen, is dat de resultaten kennelijk niet beantwoorden aan de verwachtingen van de uitbaters. Wij zullen nu uitzoeken wat we op middellange termijn kunnen doen met het pand, dat wij als Delhaize-groep ook huren.”

“Geweldig avontuur”

De zelfstandige uitbaters stuurden ook zelf via sociale media een boodschap uit. “Wij willen jullie enorm bedanken voor jullie steun en vertrouwen in de afgelopen jaren. Het was een geweldig avontuur, waar we nochtans altijd zijn in blijven geloven en waar we als team voluit voor gingen. We zullen de mooie momenten met jullie altijd blijven koesteren”, klinkt het.