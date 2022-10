Proxy Delhaize in Gits opent haar deuren

Vandaag opent de nieuwe Proxy Delhaize Gits haar deuren. “De opening past binnen de strategie van Delhaize België waarbij de voortdurende uitbreiding en vervollediging van het winkelnetwerk een belangrijke pijler is”, klinkt het bij supermarktketen.

”Klanten kunnen hier genieten van een lichtrijke ruimte waar ze inspiratie kunnen opdoen bij ons uitgebreid assortiment, en dit op een efficiënte, service-rijke en comfortabele manier”, zeggen Geert, Victor en Lukas, de zelfstandige uitbaters. “Met deze nieuwe winkel willen we Delhaize nog dichter bij onze klanten brengen. Onze winkel speelt namelijk in op de verwachtingen van onze klanten: wij bieden een hoogstaand en inspirerend aanbod van voedingsproducten en tegelijk nabijheid in alle betekenissen van het woord. We tellen zeven medewerkers in de 480 m² grote verkoopoppervlakte.”