Proxy Delhaize Gits opent op 13 oktober

Op zaterdag 8 oktober verwelkomen zaakvoerder Geert Vandecappelle en zijn team alle dorpsgenoten van Gits.

“De winkel zelf opent pas op donderdag 13 oktober. Een receptie in de winkel is praktisch moeilijk haalbaar op de openingsdag. Vandaar dat we ervoor kozen om enkele dagen voordat we de winkeldeuren openen te klinken op de opening. We doen dat van 18 tot 22 uur in een tent voor de winkel. Onze toekomstige klanten zijn welkom om mee te vieren en het glas te heffen op onze feestelijke opening”, aldus eigenaar Geert. Gits zat lange tijd zonder supermarkt, maar vanaf 13 oktober 8 uur is dat dus verleden tijd. De winkel zal vanaf dan elke dag geopend zijn van 8 tot 19 uur. Op zondag is de winkel open van 8 tot 12 uur en op maandag van 12 tot 19 uur. (foto EVG)