Proximus rolt fibernetwerk uit in West-Vlaanderen voor 65.000 woningen tegen 2024

Tijdens een voorstelling op de Howestcampus Kortrijk Weide deed Proximus haar plannen uit de doeken voor de internetverbinding van de toekomst. Tegen 2024 zouden minstens 65.000 West-Vlaamse huishoudens en bedrijven moeten aangesloten zijn op het glasvezelnetwerk.

Fiber is geen nieuwigheid, Proximus installeerde eerder al in Brugge, Knokke-Heist, Kortrijk, Oostende en Roeselare infrastructuur om de glasvezel te kunnen verspreiden. Nu zijn ook Harelbeke, Waregem, Menen, Izegem, Ieper en Wevelgem aan de beurt. “Fiber is de ultieme breedbanctechnologie van de toekomst”, stelt Geert Standaert, Chief Technology Officer van Proximus.

“Ons leven speelt zich steeds meer online en digitaal af, zowel op professioneel als op privévlak. Telewerken, online les volgen, steamen, gamen, sociale media… Om met alle gezinsleden tegelijk verbonden te kunnen zijn heb je een sterke bandbreedte nodig. Ook voor bedrijven wordt een stabiele en snelle internetverbinding cruciaal om innovatief en concurrentieel te kunnen blijven. Denk maar aan chirurgen die binnenkort vanuit hun eigen zetel een spoedoperatie kunnen uitvoeren via een robot. Op dat moment wil je niet dat er vertraging op je verbinding zit hé.”

Mix met 5G

Geert geeft toe dat België zeker geen pionier is, waardoor er nu heel exponentieel snel gegroeid wordt en moet geïnvesteerd worden. Want dat fiber de toekomst is, bewezen andere landen al. “Glasvezel is niet alleen stabiel en razendsnel, maar ook milieuvriendelijker, energiezuiniger en duurzamer dan eender welke andere vaste internettechnologie”, klinkt het. Of dit netwerk tot aan elke boerderij in de Westhoek zal kunnen uitgerold worden? Daar is Proximus eerlijk in: “Er zal sowieso een combinatie komen van een sterk mobiel netwerk zoals 5G en fiberaansluitingen. Als je weet hoeveel elke meter glasvezel kost, besef je al snel dat we in de meer rurale gebieden voor die mix zullen moeten kiezen. Zonder dat de bewoners moeten inboeten aan internetkwaliteit natuurlijk.”

Proximus bouwt een open netwerk, waardoor alle operatoren hier gebruik van kunnen maken. Het is hun ambitie om tegen 2028 verder uit te breiden en 80 procent van de inwoners van de zeven genoemde West-Vlaamse gemeentes te voorzien van een fiberaansluiting.

Epicentrum

Hoe belangrijk internet is geworden in het onderwijs, bewijst zowat elke student die rondloopt in de Howest. Digital Arts & Entertainment, Energiemanagement, Systeen- en Netwerkbeheer, Multimedia & Creative Technologies… Howest is het epicentrum van opleidingen die elke minuut van elke dag bezig is met technologieën waarbij connectie één van de belangrijkste factoren is. Algemeen directeur Lode De Geyter kan de uitrol van het fibernetwerk in Zuid-West-Vlaanderen daarom alleen maar toejuichen.