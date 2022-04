Provincie zoekt nieuwe locatie voor ambachtelijke bedrijven in Heuvelland

De provincie West-Vlaanderen maakt in samenwerking met de gemeente Heuvelland een Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) op om een nieuwe locatie voor bedrijventerreinen te vinden. In Heuvelland zou het gaan over de dorpen Wijtschate en De Klijte. Op 24 mei is er daarover een infomarkt tussen 16 en 20 uur in OC Utendoale in Westouter. Burgemeester Wieland De Meyer benadrukt dat het om een ambachtelijke zone gaat, die niet bestemd is voor grote industriële bedrijven.

Het bedrijventerrein zou aan ’t Helleken en de Schoolstraat kunnen komen en de ontsluiting via de Ieperstraat. Deze weg zorgt dan voor een vlotte verbinding met Ieper. Op sociale media werd de eventuele komst van het bedrijventerrein eerst aangekondigd als een industriezone waarna de poppen aan het dansen gingen.

Lokale ondernemers

“Het gaat wel degelijk over een ambachtelijke zone. Op een dergelijke zone kunnen lokale ondernemers zoals schrijnwerkers, bouwondernemers, loodgieters een bedrijfsgebouw kopen om hun activiteit uit te oefenen. Het gaat in geen geval over een zone voor grote industriële bedrijven”, aldus burgemeester Wieland De Meyer.

“Er zijn reeds een aantal dergelijke zones in Heuvelland, maar deze zijn allemaal volgebouwd. De laatste jaren ontwikkelden we reeds een drietal gebouwen met units (Kemmel, De Klijte in aanbouw en Wijtschate in ontwikkeling), maar sommige ondernemers hebben wat meer ruimte nodig en komen in dergelijke units niet aan hun trekken. Jonge ondernemers willen we op die manier kansen geven om ook in Heuvelland te blijven wonen en werken.”

Openbaar onderzoek

Voor Heuvelland werd in eerste instantie een zestal zones geselecteerd. Daarvan blijven na debat met de administraties nog drie mogelijke zones over, twee in Wijtschate, één in De Klijte. Ook in de gemeenten rond Heuvelland wordt een aantal mogelijke zones geselecteerd.

Over die zones start nu een openbaar onderzoek. Het proces zit nog in een startfase. De kans dat er drie zones komen in Heuvelland is wellicht onbestaande. “Er worden in het begin veel zones geselecteerd om dan na openbaar onderzoek en verder onderzoek de definitieve zones in de hele regio te selecteren, maar ook om dan de randvoorwaarden qua inrichting vast te leggen,” besluit de burgemeester.