Provincie moet zich uitspreken over Jumbo-vestiging in Beveren-Leie

De plannen van de Nederlandse keten Jumbo om een nieuwe supermarkt neer te poten langs de Kortrijkseweg in Beveren-Leie worden opnieuw in de war gestuurd. Behalve vier buren is ook het Vlaams Gewest tegen.

Enkele weken geleden verleende het stadsbestuur van Waregem een omgevingsvergunning aan Leenakker, een investeringsfirma uit het Vlaams-Brabantse Affligem die optreedt als bouwheer voor Jumbo-supermarkten. De essentie was dat de op één na grootste Nederlandse supermarktketen het plan opgevat had om een nieuwe winkel te openen langs de Kortrijkseweg (N43), aan de overzijde van DSM Keukens.

Eerste aanvraag geweigerd

Niet voor het eerst. In april 2020 vroeg Leenakker al eens een omgevingsvergunning aan voor exact dezelfde locatie. Alleen werden de plannen toen geboycot door omwonenden die Jumbo liever niet zagen komen. Bij de tweede aanvraag voerde de bouwheer een belangrijke aanpassing door: er zou slechts één gebouw neergepoot werden.

“De eerste aanvraag werd geweigerd omdat er twee units gebouwd zouden worden”, motiveerde schepen van Ruimtelijke Ordening en Economie Kristof Chanterie (CD&V).

Het stadsbestuur schaart zich opnieuw achter de komst van Jumbo, mits enkele voorwaarden. Toch gingen vier ‘buren en belanghebbenden’ opnieuw in beroep, net als het departement Omgeving van het Vlaams Gewest. Op die manier komt de provincie West-Vlaanderen aan zet. Over enkele weken velt die een oordeel over de omgevingsaanvraag.

