Provincie duidt in Deerlijk drie zones aan voor bedrijfsruimte

De Provincie West-Vlaanderen heeft in Deerlijk drie zones aangeduid die in aanmerking komen voor het ontwikkelen van extra bedrijfsruimte. Het gaat om de Nijverheidslaan, Spijkerland en Esser. “Er moet nog een hele weg afgelegd worden. Alles wordt participatief en in alle transparantie aangepakt”, stelt schepen Matthias Vanneste.

Het gemeentebestuur van Deerlijk krijgt heel geregeld vragen van ondernemers die op zoek zijn naar extra bedrijfsruimte in de gemeente. “Jammer genoeg moeten we hen telkens teleurstellen omdat er gewoonweg niets voor handen is”, stelt schepen van Ruimtelijke Ordening Matthias Vanneste (Open VLD). “Het is ook zo dat de subregio Waregem, waartoe ook Deerlijk behoort, historisch onderbedeeld is op het vlak van industrieterreinen. Een contradictorische situatie als je weet in welke ondernemende streek wij hier leven…”

“Vanuit economisch oogpunt is het nodig om de economie te blijven aanzwengelen. Om op lange termijn concurrentieel te blijven, moeten ruimte en economie op elkaar afgestemd worden. Bedrijven zorgen niet alleen voor een toegevoegde waarde, maar ook voor tewerkstelling. De Provincie vindt het dan ook belangrijk om de subregio’s te ondersteunen in de economische activiteiten die er gegroeid zijn.”

Inplantingsplaatsen

“Om te vermijden dat bedrijven zich in de toekomst vestigen op slecht gelegen locaties, is het de intentie om ruimtelijk verantwoorde locaties aan te bieden aan ondernemers die op zoek zijn naar bedrijfsgronden. Van de 6 oorspronkelijke inplantingsplaatsen zijn er uiteindelijk 3 weerhouden. Het betreft percelen in de Nijverheidslaan (13,7 hectare), Spijkerland (11,6 hectare) en Esser (10,5 hectare). Dat betekent geenszins dat al deze locaties straks ook effectief deze nieuwe bestemming zullen krijgen. We hopen dat er minstens één zal gekozen worden.”

“Er werd lange tijd gekeken naar de ruimte langs de autosnelweg E17 (ter hoogte van Cras), maar daar je op minstens 30 meter van de snelweg moet blijven, omdat de ontsluiting moeilijk is en omdat er veel waterhuishouding om de hoek komt loeren, is die zone niet geschikt. Het is heel belangrijk dat er een goede stedenbouwkundige mix is tussen landbouw, industrie, bewoning, recreatie en open ruimte. Vooraleer een potentiële locatie de nieuwe bestemming van bedrijventerrein kan krijgen, moet er nog een hele procedure doorlopen worden. Elke locatie heeft zijn pluspunten en knelpunten op het vlak van de ontsluiting, de overgangszone tussen de woonwijk en de zone voor industriële bedrijvigheid, het waterbeheer van de site… Alles zal heel grondig worden afgewogen.”

Transparantie

“Het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) Bedrijvigheid economische subregio Waregem bevindt zich pas in de beginfase. De uiteindelijke streefdatum is 2027. De verdere uitwerking zal in alle transparantie gebeuren en met de nodige participatie verlopen. Er was al een druk bijgewoonde webinar en er staat ook een infomarkt op het programma waarin de startnota wordt uiteengezet. Afspraak hiervoor op donderdag 16 februari van 16 tot 20 uur in d’Iefte.”

(DRD)