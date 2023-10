PROlectro opent op feestelijke manier nieuw gebouw in Beernem

Aan de Sint-Jorisstraat in Beernem kunnen klanten van PROlectro vanaf dit weekend terecht in een compleet vernieuwd gebouw. De winkel werd niet alleen groter, de zaak zet vanaf nu ook sterk in op beleving. “Zo kunnen we onze klanten onze technieken uitleggen. We doen veel meer dan alleen elektro”, vertelt medezaakvoerder Domingo Expeels.

Op een klein jaar tijd onderging de winkel van PROlectro een grondige metamorfose. “We beschikken nu over drie etages waarin we niet alleen producten in de etalage zetten, maar ook heel wat technieken”, vertelt Domingo.

Belevingsboxen

Klanten krijgen in de vernieuwde winkel ook heel wat uitleg over energie, ventilatie, verwarming, verlichting, waterontharding en zo veel meer. “Dat doen we aan de hand van belevingsboxen. Per dienst tonen we hoe het product er uitziet, hoe de installatie verloopt en wat de impact op energieverbruik kan zijn. Ondertussen kan sanitair verbonden worden met energie en alle andere aspecten van een woning, ook daarvoor kan je hier terecht.”

Aan de hand van die winkelervaring en dienstverlening wil PROlectro een meerwaarde bieden ten opzichte van elektrowebshops. “Onze mensen kunnen uitleg geven bij alle facetten van een aankoop. Bovendien herstellen we ook producten. Ten slotte kunnen de klanten bij ons ook terecht voor een resem producten die niet in de winkel staan. Via een kiosk met nextdaydelivery die in de winkel staat, kunnen we de klanten nog altijd helpen bij hun keuze”, klinkt het.

Toch is Domingo met zijn ploeg van ondertussen een 25-tal mensen blijvend op zoek naar extra handen. “Personeel vinden is een enorme uitdaging”, zucht hij.

Tijdens het openingsweekend van de nieuwe winkel krijgen klanten op zaterdag en zondag een hapje en een drankje. Bovendien zijn er workshops en kan je diverse prijzen winnen.