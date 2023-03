Proeven van Westende in de ZoeteZee

Leen Huybens (45) en Dirk Van den Bossche (50), twee onderwijskrachten met een passie voor chocolade en de zee, verlieten in 2017 het binnenland voor Westende, al jaren met de kinderen Lily en Seppe hun vakantieplaats bij uitstek. Vandaag buigen ze zich over hun twee liefdes. In de ZoeteZee in de Distellaan 48 combineren ze namelijk ambachtelijke chocolade met Westende.

Het is meteen duidelijk: ZoeteZee is meer dan alleen maar een chocoladewinkel. ZoeteZee is een boeiend verhaal.

“We willen gaan voor chocoladebeleving en sfeer. In ons klein atelier leggen we de basis voor onze passie, de zee. Die laten we versmelten met de omgeving. Het Sint-Laureinsstrand inspireert ons en zet ons steeds aan tot productontwikkeling. Vorig jaar kregen we al meteen een zilveren Belgium Chocolate Award voor ons concept van de chocopraline, een vorm geïnspireerd op een strandvorm en zandstructuren”, opent Dirk Van den Bossche.

Belle Epoque

De liefde voor Westende is constant terug te vinden in de uitbouw van de chocoladevormen. Vandaar ook de volle aandacht voor de Belle Epoque en de geschiedenis van de prachtige eertijdse villa’s in Westende.

“Ons project opstarten in Westende dreef ons naar dat fraai stukje nostalgie. In onze producten verwerken we steevast ons cultureel erfgoed, met de strandbloemen, de oude zeedijktegels, de Rotonde, Westend-Palace, de Lac Aux Dames, en onder andere 100 Jaar Westende-Bad. We durven hopen ons steentje te kunnen bijdragen aan een mooi en aantrekkelijk Westende”, schuiven Leen en Dirk graag naar voor.

Parel van de kust

Deze stelling wordt gesmaakt door burgemeester Jean-Marie Dedecker, die de ondernemers loofde inzake inzicht en visie op de toekomst.

“Westende-Bad is in volle expansie met de vernieuwde Zeedijk en de intussen opgestarte heropbloei van onze badplaats die we graag, samen met de bewoners, willen uitbouwen tot de onbetwistbare Parel van de Kust, een titel die Westende hoog in het vaandel draagt. Dergelijke initiatieven als de ZoeteZee werken positief aanstekelijk zodat Westende die uitstraling krijgt die het verdient”, klinkt het.