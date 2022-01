Proef de liefde voor Ichtegem in een flesje bier

Vrienden Stefaan Verhelle, Axel Montoye, Yassin Velle en Michaël Broucke brengen ‘Azoé, en niet anders’, op de markt, een nieuw speciaalbier dat Ichtegem op de (drank)kaart moet zetten. De Indian Pale Ale werd al geserveerd op de streekbierenavond.

Het nieuwe bier is het gevolg van een uit de hand gelopen idee dat tussen pot en pint, hoe kan het ook anders, ontstaan is. Toen Stefaan Verhelle (59) van de drankmart, Axel Montoye (24) van traiteur plongeur, brandweerman Yassin Velle (24) en Michaël Broucke (32) van het grafisch bedrijf ‘We Koed Be Heroes’ in september op de slotactiviteit van de Tramstatiefeesten elkaar weer vonden, opperde iemand van het gezelschap het idee om eens een nieuw bier op de markt te brengen. Ze willen er Ichtegem extra mee op de kaart zetten.

“Ondanks onze leeftijdsverschillen zoeken we elkaar vaak op als er iets te doen is in onze mooie gemeente”, vertelt Stefaan Verhelle.

Hopsoort Amarillo

“Dat komt omdat we een aantal gemeenschappelijke raakvlakken hebben, we zijn allemaal bij de KSA geweest, we houden van bier, we blijven al eens plakken en napraten en we houden van Ichtegem. Zo hebben we ook allemaal onze eigen specifieke inbreng in het ontstaan van dit nieuwe bier. Tijdens onze brainstorm wilden we gaan voor een biertje met een eigen smaak. We gingen voor een Indian Pale Ale style biertje met een dry hopping van Amarillo, een Amerikaanse aromahop.”

“Het bier heeft een alcoholpercentage van 7,5 graden en na enkele proeftesten met Brouwerij Strubbe kwamen we toch vrij snel tot een resultaat. Het bier is eerder bitter, fruitig, en heeft een citrussmaak. Omdat de naam aantrekkelijk moest zijn, dachten mijn kompanen eerst aan Zoé, de naam van mijn dochter. Het is op basis van haar naam dat we een eerder ludieke benaming uitgedacht hebben.”

Incognito test

“Een eerste test hebben we op een, als het ware incognito, manier gedaan. We hebben het namelijk, zonder daar ruchtbaarheid aan te geven, op de kaart gezet van de traditionele streekbierenbar van de KSA tijdens Ichtegem kermis. We hoorden dat het de mensen wel beviel en dat werd nog eens bevestigd door de opmerkelijk hoge verkoopcijfers tijdens de streekbierenavond. Het was het sein om in productie te gaan. Daar zijn we nu mee klaar We hopen dat het een blijver wordt.”

(RI)