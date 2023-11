Productiehuis Moonshot uit Roeselare bestaat 5 jaar

Van je hobby je beroep maken, het is niet iedereen gegeven. Guillaume Jaecques doet het ondertussen al vijf jaar. De filmliefhebber heeft met veel ondernemerszin zijn hobbyproject weten om te turnen in een solide start-up, die nu aan de volgende stap toe is.

Guillaume Jaecques is nog steeds meer dan tevreden over de sprong die hij vijf jaar geleden maakte. “Ik ben altijd een fervente filmliefhebber geweest, en nu kan ik die passie elke dag weer inzetten om impact te helpen creëren.” Met zijn bedrijf Moonshot in de Blekerijstraat in Roeselare zet Guillaume namelijk in op visual storytelling: het verhaal van bedrijven en organisaties vertellen via visuele hoogstandjes.

Waar die visual storytelling in het begin gebeurde via video’s heeft Moonshot ondertussen ook een volwaardige animatie-tak uitgebouwd. Moonshot weet de twee media bovendien ingenieus te combineren: “Bij het integreren van animatie in video komen vrij veel technische aspecten kijken. Wij hebben niet alleen creativiteit en passie in huis, maar ook de nodige technische expertise. Zo kunnen we heel efficiënt bijzondere video’s en animaties creëren. Dat is één van de zaken waarmee we ons van andere productiehuizen onderscheiden.”

Nieuwe website

Die doeltreffende combinatie is ook de markt niet ontgaan. Waar Moonshot in de beginfase vooral samenwerkte met kleinere bedrijven, omvat het portfolio nu ook grote kmo’s en multinationals. Om hun klanten telkens een hoogstaand creatief product te kunnen bezorgen, heeft Guillaume zich ondertussen omringd met een team van vaste medewerkers en freelancers.

Tijd om de volgende stap te zetten en zich internationaal als productiehuis te profileren: “We hebben tot nu toe vooral via mond-tot-mondreclame gewerkt en dat werkte prima. Maar nu voelen we dat het tijd is om de underdogpositie te verlaten zonder die spirit van creatief pionieren kwijt te spelen. We durven ons nu naast grote productiehuizen te plaatsen: we hebben een sterke expertise, een gedreven team en een mooi portfolio. Daar horen ook een nieuwe website en branding bij: www.moon-shot.tv.”

Eigen label

Het is de eerste stap in een nieuw creatief offensief van deze ambitieuze start-up die goed op weg is om te schalen. “We hebben achter de schermen niet alleen aan onze branding gewerkt, maar vooral ook aan een eigen label Planet Moonshot waarin we onze artistieke visie tenvolle kwijt kunnen. Eind november lanceren we dit label via een bijzondere avant-première, waarin we zelf de hoofdrol spelen.” Met dit label mikt Moonshot ook op de internationale markt, al blijft West-Vlaanderen het ankerpunt: “We zijn trots op onze roots. Hier zijn heel wat authentieke familiebedrijven actief en we houden van die drive. We blijven dus graag vanuit onze West-Vlaamse thuisbasis werken”, besluit Guillaume Jaecques.