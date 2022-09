Prijzen ‘Kei van een Ondernemer’ werden uitgereikt

In een feesttent op de Paardenmarkt werden donderdagavond voor de derde keer de diverse prijzen ‘Kei van een Ondernemer’ uitgereikt.

Het betrof een organisatie van de Poperingse Stedelijke Raad voor Lokale Economie. De ‘Kei van een Starter’ ging naar Marcels Skateshop, een winkel in de Deken De Bolaan, die pas vier maanden geleden de deuren opende. Wekelijks worden er ook gratis skatelessen gegeven.

‘Kei van een Winkel’ werd Multishop Desomer-Plancke langs de Europalaan, een paradijs voor de doe-het-zelver.

“Kei van een Bedrijf’ werd Page Electronica op de industriezone, waar meer dan 100 Poperingenaars een job hebben.

Het afvalverwerkend bedrijf en containerverhuur Vulsteke&Verbeke uit de Groot-Brittanniëlaan kreeg de ‘Kei van een Milieubewuste Ondernemer. In de categorie ‘Kei van het Goede Leven’ ging de prijs naar hotel-restaurant Amfora op de Grote Markt.

Voor de ‘Kei voor een Lifetime Achievement’ kon de jury moeilijk kiezen. Er werden dan maar twee winnaars aangeduid: Buro Feys (een multidisciplinair studiebureau met 38 medewerkers, (vooral actief in landmeten en veiligheidscoördinatie) en Multishop Desomer-Plancke, dat reeds in 1967 door wijlen André Desomer en Carline Plancke in de Veurnestraat werd opgericht.

De presentatie was in handen van acteur Wim Willaert, die er op zijn eigen manier een komische show van maakte. De trofeeën stelden een kei voor, die rust op hoppekepers, en waren van de hand van John Dewulf, voorzitter van de Stedelijke Raad voor Lokale Economie. Ook kregen de winnaars telkens een Pop-Kado.