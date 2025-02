Postbus maakt plaats voor pakjesautomaat, maar gemeente wil beide behouden

Nog enkele dagen en dan wordt de rode brievenbus van Bpost in de Sint-Bavostraat in Sint-Baafs-Vijve voor de laatste keer geleegd. Bpost verwijst door naar de bus op de Markt. Wel zou de postbezorger een pakjesautomaat in Sint-Baafs-Vijve plaatsen. “We zitten binnenkort rond de tafel met Bpost. We gaan ervoor ijveren dat beide functies aan elkaar gekoppeld worden”, zegt burgemeester Rik Buyse.

In Sint-Baafs-Vijve is ongenoegen ontstaan over het afschaffen van de rode brievenbus van B-Post. “Deze brievenbus verdwijnt”, prijkt op een briefje dat op de bus is geplakt. “De dichtstbijzijnde rode brievenbus staat ter hoogte van Markt 6 in Wielsbeke”, staat er verder nog te lezen. Het nieuws wordt slecht onthaald in Sint-Baafs-Vijve. De deelgemeente beschikt ook al niet over een geldautomaat en er zijn (nog) geen plannen in die zin. Nu verdwijnt ook nog de rode brievenbus van Bpost. Op sociale media wordt gesuggereerd om een petitie te starten.

In Groot-Wielsbeke vind je momenteel nog rode brievenbussen van Bpost op het Sint-Brixiusplein in Ooigem, in de Heirweg en op de Markt in Wielsbeke en voor nog enkele dagen in de Sint-Bavostraat in Sint-Baafs-Vijve. Deze laatste brievenbus wordt echter op 7 maart om 10 uur precies voor de laatste keer geleegd.

“Dit wordt allemaal buiten ons medeweten beslist”, zucht burgemeester Rik Buyse. “Er is al geen geldautomaat, straks is er ook geen brievenbus meer. Kwatongen zouden denken dat we de deelgemeente stiefmoederlijk behandelen, maar niets is minder waar. Een lichtpuntje is misschien wel dat er binnenkort een pakjesautomaat komt in Sint-Baafs-Vijve. We zitten hiertoe nog rond de tafel met Bpost. Tegelijk zullen we ijveren om een postbus op die locatie dan aan te brengen.”

Ook voor een geldautomaat in Sint-Baafs-Vijve willen ze vanuit de gemeente verder lobbywerk verrichten. “Er moet toch op zijn minst een basisservice zijn”, besluit de burgemeester.