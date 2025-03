Pop-upwinkel met ‘beestige deals’ in Ingelmunster: “Gaan steeds voor de scherpste prijs”

Tot en met de derde zondag van juni kan je terecht in de pop-upwinkel Beestige Deals in de Kortrijkstraat 157a in Ingelmunster, waar vroeger het tuinbouwbedrijf Filip Carron was gevestigd. Terwijl de baasjes shoppen, kan de viervoeter er genieten in de aangelegde speelweide.

Lieze Maes en Pierreot Deprez wonen in Anzegem. Lieze (25) is afkomstig uit Anzegem, Pierreot (27) komt uit Deerlijk. Beiden werken in het bedrijf van hun ouders. “Ik werk in Den Ast, een tuin- en dierenspeciaalzaak in Anzegem die mijn ouders al 32 jaar runnen. Deze zaak in Ingelmunster stond leeg, zodat we besloten om hier te starten met een pop-upzaak, een outlet”, zegt Lieze, waarna Pierreot aanvult: “Mijn ouders hebben een veehandel in Deerlijk. Ik werk er als vrachtwagenchauffeur. Lieze en ik zijn allebei ambitieus. We wilden iets uitbouwen dat van ons is.”

Scherpe prijzen

Pas op 8 maart ging de deur van Beestige Deals open. Tot en met de derde zondag van juni kan je er terecht, telkens het tweede en derde weekend van de maand. “We zijn op zaterdag open van 10 tot 18 uur, op zondag van 10 tot 16 uur. We verkopen vooral dierenartikelen: krabpalen, hondenmanden, verzorgingsproducten… We verkopen onder andere het merk Flamingo, dat we aan scherpe prijzen aanbieden”, verklapt Lieze. Pierreot knikt: “In deze dure tijden proberen we kwalitatieve zaken voor de viervoeter aan democratische prijzen aan te bieden. Al onze prijzen worden vergeleken met het internet en andere winkels om steeds de scherpste prijs te kunnen garanderen. We zoeken bij de groothandel producten die men aan sterke prijzen verkoopt.”

Het koppel houdt deze pop-up vier maanden open. “Slaat het op deze locatie aan, dan doen we zeker verder. Eén meerwaarde is dat we naast onze zaak een speelweide aanlegden. Tijdens een bezoek kan de viervoeter daarin vrij spelen”, besluit Lieze.

Info: 0477 29 32 20.

liezemaes@icloud.com, pierrot.depez@outlook.com