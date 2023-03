Pop-up winkel MOMSTER brengt “fashion for hipster moms”

Zaakvoerder en designer Rebekka Jeurissen (33) opent voor de eerste keer een pop-up in hartje Kortrijk met haar eigen kledingmerk MOMSTER. Nog tot en met 31 mei kunnen mama’s bij haar terecht in Sionstraat 8 voor zwangerschaps- en borstvoedingskledij. “Hippe outfits die niet alleen on trend zijn, maar die je ook na je zwangerschap kan blijven dragen, dat is exact waar MOMSTER voor gaat. Mijn merk haalt zwangerschapsmode out of the dark ages en benadrukt dat vrouwen zich ook tijdens hun zwangerschap en borstvoedingsperiode hip en sexy mogen kleden.”

Rebekka woont samen met haar man in Gent. Ze behaalde haar bachelor Communicatie-Reclame in Kortrijk en studeerde vervolgens aan Instituto Europeo Di Design in Madrid. Ze werkte een zevental jaar voor grote merken zoals Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Intimissimi en Levi’s en woonde naast Madrid ook in New York en San Francisco waar ze de modewereld van binnenuit leerde kennen. “Ik speelde al lang met het idee van MOMSTER. Ik vond het nogal absurd dat vrouwen tijdens hun zwangerschap te vaak aangewezen zijn op niet modieuze kledij met bloemetjes, hartjes, bolletjes en horizontale strepen. Ik heb dat bij big brands gepitcht, maar besloot dan om het gewoon zelf te doen. Weg van de fast fashion en meer duurzaam. Het doordachte ontwerp, zoals onzichtbare borstvoedingsritsjes, en stoffenkeuze zorgen ervoor dat vrouwen elke MOMSTER-outfit op ieder moment van de zwangerschap én daarna kunnen dragen.”

Na pop-ups in Gent en Antwerpen, keert Rebekka tot eind mei terug naar Kortrijk. “Ik vind het super tof om mijn concept ook in Kortrijk te mogen launchen. Je ziet tussen de steden de verschillen in aankoopkeuze. Kortrijk kiest meer voor tijdloos en veilig.” Haar kledingmerk wordt reeds verkocht in andere zwangerschapswinkels zoals Mamado in Roeselare en Mamma Latte in Antwerpen. “Na een digitale coronaperiode gaan mensen graag terug naar een winkel om te passen en advies te krijgen. Zeker bij zwangerschap. Met een gemiddelde klant ben ik doorgaans een uur bezig.” In de winkel is eveneens een speelhoek en loungezetel aanwezig. De prijscategorie van MOMSTER ligt tussen 39 euro voor sweaters en broeken, tot 129 euro voor gelegenheidsjurken.