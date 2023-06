Pop-up met palm- en olijfbomen in Pollinkhove: “Onze oudste olijfboom is duizend jaar oud”

Wie in het zonnetje wil flaneren tussen palm- en olijfbomen, hoeft daarvoor geen last-minute te boeken naar een of ander exotisch strand. Ook in ons land voorspellen ze warme temperaturen en groothandel in palm- en olijfbomen Palm3-4you aan de Gapaard in Pollinkhove zet zaterdag eenmalig de deuren open voor het brede publiek. “De oudste olijfboom die we op stock hebben staan, is duizend jaar oud”, zegt zaakvoerder Davy Verschelde (37).

Palm3-4you is nog maar enkele maanden gevestigd aan de Gapaard in Pollinkhove in de voormalige gebouwen van planten- en bloemenzaak Luxaflor. “Ik ben al tuinaannemer sinds 2006”, zegt Davy Verschelde. “Mediterrane bomen hebben me altijd al geboeid. We importeren die nu zelf vanuit Spanje en Italië. Voor zover ik weet, zijn we de enige in België. We gaan zowat maandelijks ter plaatse kijken naar de bomen. Zo hebben we olijfbomen op stock staan van vijfhonderd tot duizend jaar oud. We kunnen bomen leveren met een leeftijd tot 2.500 jaar. Oudere bomen niet, want die zijn meestal beschermd door Unesco. Het transport van die grote exemplaren gebeurt met een dieplader. Dergelijke bomen moet je als klant in levende lijve kunnen zien en niet kiezen vanop een foto. Het zijn wat mij betreft levende kunstwerken.”

Palmbomen tot 7 meter hoog

Normaal levert Palm3-4you alleen aan groothandelaars en tuinarchitecten. “Wij zijn geen winkel, maar zaterdag toveren we de zaak voorlopig eenmalig om tot een pop-up en kan iedereen een kijkje komen nemen”, zegt Davy Verschelde, die tuinarchitect is van opleiding. “We hebben zowel kleine als grote bomen staan. Voor elk wat wils. We leverden al verschillende palmbomen van wel zeven meter hoog aan beachbars aan de kust. Ook tijdens de coronaperiode was de vraag groot. Mensen wilden een vakantiesfeer creëren in hun eigen tuin omdat ze niet op reis konden. Palm- en olijfbomen leveren we gratis in heel West-Vlaanderen. We kunnen ook instaan voor de plaatsing indien nodig, want ook op dat vlak hebben we heel veel ervaring.”

De pop-up is open van 10 tot 18 uur. Meer info op www.palm3-4you.com, 0479 61 63 75.