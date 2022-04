Pop-up etalage Smedenstraat Brugge is nu al volzet voor heel 2022

De etalage in het Stadspand in de Smedenstraat die de stad Brugge ter beschikking stelt aan lokale ondernemers is al volledig gereserveerd voor dit jaar. “Een interessante manier om onze winkel te promoten”, luidt het bij de deelnemende handelaars.

Lokale ondernemers kunnen de etalage gratis inrichten voor een periode van twee weken. Op die manier zetten ze hun zaak extra in de kijker. Ondertussen passeerden al bijna twintig winkels en producten in de Smedenstraat 37. De belangstelling bij de Brugse handelaars is groot. Zo is de etalage voor dit jaar al volledig volzet. Ook heel wat passanten blijken geboeid door de steeds wijzigende en verrassende etalage.

Tweede etalage volgt

“We pakken binnenkort uit met een tweede etalage (nu nog ingenomen door een maquette van het Beurs-, Meeting- en Congrescentrum, red.) om aan de vraag te kunnen voldoen”, zegt schepen van Werk en Ondernemen Pablo Annys. Ook die etalage zal gratis ter beschikking worden gesteld van handelszaken en kleine ondernemingen. “Er zijn ook plannen om het pand tijdens het weekend op te nemen in de werking van de Box, al een plug & play pand voor ondernemers die willen proeven van een fysieke winkel of die bijvoorbeeld een stockverkoop organiseren.”

“Het project maakt deel uit van het actieplan voor de Smedenstraat. Daarmee wil de stad Brugge, in samenwerking met de lokale politie, een upgrade geven aan de straat”, vult burgemeester Dirk De fauw aan. “Met ons Stadspand in de Smedenstraat en de acties hebben we de drempel naar de handelaars verlaagd en ontstaan er mooie samenwerkingen.”

Chocolatier Jan Spegelaere uit de Ezelstraat is een van de gevestigde waarden die de etalage gebruiken, niet toevallig in de periode voor Pasen: “Het is een origineel en leuk initiatief om mijn zaak in een ander deel van Brugge in de spotlights te zetten. De Smedenstraat heeft veel passage van lokale mensen, een interessant doelpubliek. Ook de nabijheid van BMCC is zeker een troef.”

