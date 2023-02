Pop-up-babywinkel Daikys mikt op duurzaamheid: “Steentje bijdragen aan natuur”

Ellen De Neef is de zaakvoerster van de nieuwe pop-up Daikys aan de Sionstraat 8 in Kortrijk. Daikys is een babywinkel met dat tikje meer voor ecologie en duurzaamheid. Een deel van de pop-upruimte mag gebruikt worden door jonge kunstenaars.

Ellen De Neef (39) is onderneemster en uitbaatster van Vlaamse kinderopvang en van Daikys. “Sinds 2007 ben ik betrokken bij zes kinderdagverblijven onder mijn beheer. Door daar dagelijks mee bezig te zijn, merkte ik al snel dat duurzaamheid begint bij de jongste generatie: zo kwam ik erachter dat er per baby ongeveer 25 kg afval per maand wordt geproduceerd, dit enkel aan luiers. Het was tijd om via de kinderdagverblijven een steentje bij te dragen aan de natuur”, vertelt Elien, die een studie deed in de eigen kinderdagverblijven.

“Zo werden we ons bewust van de impact op het milieu en ontwikkelden Daikys, ons eigen merk van herbruikbare luiers, beddengoed en slabbetjes. Deze producten zijn gemaakt van bamboe en ander milieuvriendelijk materiaal, low-waste tot zero-waste, met aandacht voor CO2-lage productieprocessen.” Daikys heeft een uitgebreid assortiment herbruikbare producten zoals de wasbare doeken en bamboekledij en verder van opbergtassen en lakens tot verzorgingsaccessoires en bijtringen voor de baby. Dit materiaal wordt aangeboden in een webshop en nu in de fysieke pop-up aan de Sionstraat 8.

Kansarme gezinnen

Daiklys is echter meer dan een babywinkel. “Aangezien ik voorstander ben van duurzaam materiaal en ook kunstliefhebber ben, en kunst als duurzame investeringen inschat, koos ik ervoor om een deel van de pop-up ruimte aan te bieden aan jonge kunstenaars. Zo kunnen we de jonge kunstenaars een extra kans en ruime bieden om hun werk te tonen”, gaat Elien verder.

“Alle producten zijn uit bamboe over ander duurzame materialen gemaakt”

“Dit concept heeft naast bekendmaking van ons duurzaam merk en nieuwe kunst te tonen een extra doel. Meer bepaald om meer aandacht en ondersteuning te kunnen bieden aan alleenstaande ouders, kansarme gezinnen en kinderen in armoede om hen een duwtje in de rug te geven. Hiervoor mag ik gebruik maken van kunstwerken van Dries Depoortere, die gemaakt zijn met oude kranten van De Standaard. Deze kunst wordt namelijk verkocht per opbod. De winst, na het deel van de kunstenaar, schenk ik aan die doelgroepen.”

De pop-up Daikys is dagelijks open van 10 tot 19.30 uur met uitzondering van de sluitingsdag op zondag. “Bezoek op afspraak is uiteraard wel mogelijk op deze dag.”

(PVH/foto JVGK)