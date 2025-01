POM plant bijkomende investeringen in ’t Werkpand (voor startende ondernemers) in Izegem: nieuwe parking en airco’s

De Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) heeft plannen voor extra investeringen in ’t Werkpand, gelegen in de Stuivenbergstraat in Izegem. Provincieraadslid Kurt Himpe (N-VA) kreeg hierover informatie van gedeputeerde Jean de Bethune (CD&V). “Er zullen onder andere verbeteringen aan de parking worden uitgevoerd en ook de airco’s in de ateliers worden vernieuwd”, aldus Himpe.

’t Werkpand biedt momenteel vijf ateliers die opengesteld worden voor startende ondernemers. “Op dit moment zijn alle ateliers bezet en dat is de laatste jaren vrijwel altijd het geval geweest”, zegt provincieraadslid Himpe.

Een geslaagde omvorming van kantoor naar atelier

De grootste investering van de afgelopen jaren was de omvorming van een kantoorruimte naar een atelier. “Uit eerdere vragen die ik stelde aan het provinciebestuur, bleek dat het kantoor nauwelijks verhuurd werd. Gezien de grote vraag naar ateliers voor starters, was de omvorming in 2016 een logische stap, en dat bleek een uitstekende keuze. Want sindsdien werd dat atelier bijna altijd verhuurd”.

De POM werkt momenteel aan een visie en investeringsplan gericht op duurzaamheid. “Er wordt onderzocht om in ’t Werkpand nieuwe duurzame verlichting te installeren, zonnepanelen te plaatsen en laadpalen te voorzien”, sluit Kurt Himpe af.