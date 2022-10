Politiezone Mira overstelpt door 4.500 bezoekers tijdens Open Bedrijvendag: “Mensen stonden hier ’s ochtends in de gietende regen al aan te schuiven”

Tijdens de 32ste editie van Voka Open Bedrijvendag stelde Politiezone Mira de deuren van haar nieuwe gebouw langs de E17 open. Ondanks de regen in de voormiddag kwamen er in totaal zo’n 4.500 bezoekers een kijkje nemen naar het nieuwe hoofdkantoor. Op de parking werd bovendien een groot politiedorp met verschillende kramen en demonstraties voorzien.

Waregem was samen met acht andere steden Hotspot tijdens de 32ste editie van de Open Bedrijvendag. De hotspot van de hotspot speelde zich af in de Kalkhoevestraat, waar de Lokale Politiezone Mira voor het eerst haar deuren opende voor het grote publiek.

De politie hoopte op zo’n 4.000 bezoekers bij goed weer. Helaas regende het gans de ochtend pijpenstelen. Maar dat vormde blijkbaar geen obstakel. Al om 10 uur stonden de eerste kijklustigen aan te schuiven, de meeste onder een paraplu. Ook om 16 uur stond er nog een wachtrij tot op straat, gelukkig had de zon het toen al enkele uren overgenomen. Het was duidelijk dat er heel wat mensen uit de streek nieuwsgierig waren naar de binnenkant van een politiekantoor, en naar de verschillende demonstraties, voertuigen en diensten.

Tuimelwagen

Een populaire attractie was de tuimelwagen. Broers Thibaut (11) en Rémi (8) Chielens waanden zich even op de kermis. “Het was super leuk, maar hopelijk maken we dat nooit mee in het echt”, lacht Thibaut. De twee hadden er al een drukke namiddag op zitten. “We hebben de rondleiding binnen gevolgd, speciale kleren aangedaan en een ritje in de speciale patrouillewagen gemaakt.” Het wervingsaspect van de Open Bedrijvendag bleek alvast te lonen. “Ik wil later ook politieman worden”, zegt Rémi. “Dan kan ik met de grote honden op pad om de dieven te pakken.”

De Lokale Politiezone Mira omvat de gemeenten Anzegem, Avelgem, Spiere-Helkijn, Zwevegem en stad Waregem. In totaal mochten ze zondag zo’n 4.500 bezoekers ontvangen, daarmee zijn ze volgens de tellingen de vierde meest bezochte locatie van gans West-Vlaanderen.

Kinderdroom

“Het is een ongelooflijk succes”, reageert woordvoerder Bert Pollet. “Het is leuk dat we kunnen tonen aan de mensen hoe we werken en hoe we hen ten dienste staan. Ook de kinderen leven zich volop uit, echt leuk om te zien dat de kinderdroom om politieman – of vrouw te worden leeft bij de jeugd. Dankzij de federale politie zijn hier ook cavalerie, honden, sonarboten en leuke demonstraties aanwezig. De goede commentaren doen deugd na onze voorbereidingen.”