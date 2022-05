Politiek bezoek van Georges-Louis Bouchez bij Dovy Keukens in Roeselare

De uitbreiding en groei van de West-Vlaamse keukenbouwer in Wallonië is MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez niet ontgaan. In het kader van een reeks ontmoetingen in Vlaanderen zal de Waalse politicus op dinsdag 10 mei een bezoek brengen aan de Dovy-vestiging en fabriek in Roeselare.

Groei in Wallonië

De bedoeling is om Bouchez kennis te laten maken met het productieproces en de bedrijfscultuur in Vlaanderen. Als familiebedrijf met 42 jaar ervaring op de teller, 35 toonzalen verspreid over het hele land en een fabriek van 55.000 m² mag Dovy Keukens zichzelf een grote speler in de Belgische keukenbranche noemen. In 2013 opende het bedrijf zijn eerste toonzaal in Doornik, daarna volgden er nog 11 Waalse vestigingen.

In de fabriek in Roeselare, waar jaarlijks 7.000 keukens van A tot Z worden geproduceerd, worden wekelijks bedrijfsbezoeken georganiseerd voor het grote publiek. Het is voor zo’n bedrijfsbezoek dat Georges-Louis Bouchez zich heeft ingeschreven. Dinsdag zal hij aan de zijde van Donald Muylle himself het machinepark ontdekken en het gedreven team van vakmannen ontmoeten.