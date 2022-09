Politiecommissariaat in Menen stelt voor iedereen de deuren open tijdens Open Bedrijvendag

Het politiecommissariaat van Menen bezoeken zonder iets te hebben mispeuterd? Op zondag 2 oktober behoort het tot de mogelijkheden. Voor één keer gaan de deuren voor iedereen open, in het kader van de Open Bedrijvendag. Van een bezoek aan de cellen tot een spelletje lasershooten? Het belooft een drukke dag te worden voor de ordehandhavers.

Demo’s met hypermoderne drones, de botssimulator die het belang van de gordels duidelijk moet maken en zelfs brillen die iedereen een ladderzat gevoel geven? Politiezone Grensleie pakt het tijdens de Open Bedrijvendag alvast groots aan. Van 10 tot 17 uur is iedereen er welkom teneinde een blik te werpen achter de schermen van het hoofdcommissariaat van de politiezone, pal op het Leopoldplein. Bureaus en ruimtes die normaliter de deuren stevig gesloten houden, worden geopend en iedereen kan meteen ook kennis maken met het materiaal waarover de zone beschikt. Vanzelfsprekend is ook de dienst recrutering van de partij en komen ook andere zones demonstraties geven. Het politiekorps van Franse Halluin tekent ook voor present, met een volledige informatiestand.

“We zetten ook in op een dynamische beleving”, verduidelijkt commissaris Vannieuwenhuyse. “Lasershooten, een demonstratie van de drone en politiehonden of even door de ogen van een dronken persoon kijken? Het behoort allemaal tot de mogelijkheden waarmee we onze pijlen vooral op de jeugd richten.”

De toegang is gratis en er wordt ook ruimschoots parking voorzien.