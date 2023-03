Poema Teambuildings organiseert sportieve sessies voor collega’s

Wie graag dicht bij huis een sportieve teambuilding wil beleven met het bedrijf kan terecht bij Poema Teambuildings in Tielt. Charles Vandekerkhoven en Louis Vandeputte hopen niet enkel leuke momenten tussen collega’s te organiseren, maar ook sportclubs te introduceren bij de bedrijven en hun werknemers.

Vanaf april kunnen bedrijven via Poema Teambuildings een teambuilding boeken, met een workshop tennis of paddel, al dan niet gevolgd door een etentje. Het idee werd gelanceerd door Charles Vandekerkhoven (26), een Tieltenaar afkomstig uit Wingene, en Louis Vandeputte (27), geboren en getogen Tieltenaar. “Ik leerde Louis kennen via de tennisclub, ik kreeg zelfs les van hem”, vertelt Charles. “Uiteindelijk ben ik zelf ook tennisles gaan geven, het is een passie die we delen. Zo kwam het idee om samen iets te starten.”

Vernieuwend en sportief

Louis heeft er al een lange tenniscarrière opzitten. “Intussen heb ik tijdens de coronaperiode bij TC De Wilge (in Egem, red.) zelfs de volledige sportieve werking in handen genomen als bestuurslid. Daar ontdekte ik dat tennis ook voor volwassenen een boeiende sport kan zijn. Tijdens corona gaf ik veel ‘Start to tennis’ aan volwassenen en zo merkte ik dat er, ook bij grote groepen, veel sfeer in te brengen is.”

Win-win

De bal ging aan het rollen toen een onderneming aan Charles en Louis de vraag stelde om een teambuilding te organiseren. “Enerzijds willen we bij onze teambuildings het sportieve sterk betrekken, maar daarin proberen we toch ook weer vernieuwend te zijn”, legt Louis uit. “Onze teambuildings worden georganiseerd in korte sessies net na de werkuren. Dat is een lagere drempel én kost voor de werkgever, met de mogelijkheid om zelfs meerdere keren per jaar zo’n moment te organiseren.”

“We willen ons daarin toch echt onderscheiden van andere concepten. Bovendien zetten we niet enkel de verenigingen, maar ook de bedrijven in de kijker. Van zodra een bedrijf bij ons boekt, verschijnt het logo op onze website. Achteraf krijgen ze ook nog een Instagrampost met vermelding. Dat is mooie reclame voor hen.”

Etentje

“We koppelen er ook een etentje aan voor wie dat wil, dat is dan weer win-win voor de clubs waar de teambuilding georganiseerd wordt. Je kan er iets eten of drinken in het cafetaria, wat ook voor meer sfeer zorgt. Daarnaast hopen we natuurlijk ook dat de clubs meer naambekendheid krijgen”, aldus Charles.

Op dit moment werken TC De Wilge uit Egem en TC Aquila uit Wingene al samen met Poema. “Intussen leggen we ook contacten met andere clubs, we staan zelfs open voor nieuwe sporten. We willen lokaal een goede service bieden, maar het mag op termijn ook groeien. We kozen dan ook voor Poema Teambuildings, een naam die ons niet bindt aan een specifieke sport.”

Winactie

Volgende maand gaat Poema Teambuildings helemaal van start en de boekingen komen intussen binnen. “We krijgen nu ook al feedback van mensen die ons vertellen dat dit is wat ze zochten, zeker omdat het niet altijd eenvoudig is om iets sportiefs georganiseerd te krijgen met de collega’s. Ook een niveauverschil kan lastig zijn. Maar dat kan tijdens de teambuilding met de juiste begeleiding wel voor iedereen leuk worden”, vult Louis aan.

“Om onze naambekendheid intussen te versterken, organiseren we binnenkort een grote winactie op onze Instagrampagina. Daarbij kan een volledig gratis teambuilding worden gewonnen.” (LDW)

Meer info: www.poema-teambuildings.be.