Podcast van Titeca over fictief West-Vlaams familiebedrijf: “Antwoorden over familiale opvolging in mensentaal”

Ondernemerstopics zijn niet altijd gemakkelijk uit te leggen. Titeca pro accountants & experts wil daar iets aan doen en roept daarbij de hulp in van de West-Vlaamse ondernemersfamilie De Keyser-Koninckx. In de vijfdelige podcast ‘Wat als?’ tackelt de fictieve familie een onderwerp waar ieder familiebedrijf op een bepaald moment in zijn bestaan mee geconfronteerd wordt: de familiale opvolging.

In de podcastreeks ‘Wat als?’ word je meegenomen in de wereld van de West-Vlaamse familie De Keyser-Koninckx. Je bent als eerste getuige van hun twijfels rond de toekomst van het familiebedrijf en meer bepaald de strategische, juridische, fiscale en morele kwesties die op hun pad komen. “Het verhaal is fictief, maar is wel gebaseerd op de vele vragen die bij ondernemersfamilies leven en waar wij bij Titeca pro accountants & experts dag in, dag uit mee bezig zijn”, weet Jurka Vanthournout, vennoot bij Titeca.

“We hebben de bedoeling om te verrassen met deze podcast. Want voor vele mensen is het niet altijd even duidelijk wat een familiale opvolging nu precies inhoudt en waarvoor je dan bij Titeca pro accountants & experts terecht kan”, gaat Jurka verder. “We hadden het kunnen houden bij een puur theoretisch praatje, maar we zouden Titeca niet geweest zijn als we het niet over een andere boeg hadden gegooid.”

We konden het theoretisch aanpakken, maar kozen voor iets totaal anders

Tomatine

De familie De Keyser-Koninckx vertelt hoe pater familias Charles en zijn vrouw Martine samen met hun drie kinderen Fien, Bram en Julie de opvolging binnen hun bedrijf Tomatine proberen te regelen. Dat dat niet van een leien dakje loopt, leer je in de vijfdelige podcast ‘Wat als?’. De podcast is te beluisteren via Spotify en Apple Podcasts of via www.familiale-opvolging.pro.

Jurka verduidelijkt nog even: “Titeca pro accountants & experts gelooft sterk in het principe van de levenslus: iedere ondernemer wordt op zijn weg in het ondernemersbestaan met verschillende toekomstbepalende beslissingen geconfronteerd. Op die vragen wil Titeca een antwoord geven. Onze podcast ‘Wat als?’ is de perfecte weerspiegeling van hoe wij als modern accountancy en advieskantoor deze missie aanpakken.”

Titeca pro accountants & experts is een full service boekhoud- en advieskantoor met 13 vestigingen in West- en Oost-Vlaanderen.

Meer info: www.titeca.pro.