Plopsa zet herschikking top voort: vijf leidinggevenden vervangen

Plopsa, de pretparkdivisie van Studio 100, heeft vijf kaderleden vervangen. Dat heeft het bedrijf donderdag bevestigd. Onder meer de financieel directeur moest opstappen.

Hun ontslag gebeurde deze week. “In het kader van een bredere strategische oefening werd deze week binnen Plopsa, in onderling overleg afscheid genomen van vijf medewerkers”, aldus Studio 100 in een mededeling. “Dit staat volledig los van eerdere meldingen rond eventueel toxisch management”, aldus nog het bedrijf.

Een van de vijf is de financieel directeur van Plopsa, bevestigt Studio 100 berichtgeving van De Tijd.

In maart stopte Studio 100 al de samenwerking met Plopsa-CEO Steve Van den Kerkhof. Die was in opspraak gekomen na berichten over grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer. Ook de samenwerking met de commercieel directeur (CCO) werd toen beëindigd.

Plopsa kondigt donderdag ook de komst aan van een nieuwe commercieel directeur: Xavier Verellen. Hij zal aan het hoofd staan van het sales- en marketingteam van de groep. Eerder was hij onder meer commercieel directeur bij krantengroep DPG Media en CCO voor België en Nederland van de uitgever.